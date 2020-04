Polícias Militares do município de Xapuri, tomaram conhecimento que um jovem tinha dado entrada no hospital da cidade com ferimento causado por arma de fogo.

Os militares foram até o hospital e constataram a veracidade do fato. A suposta vítima relatou aos PM’s que tinha sido vítima de tentativa de homicídio por dois desconhecidos, que fizeram vários disparos de arma de fogo contra ele.

A suposta vítima após receber os atendimentos médicos foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil pelos militares. Na delegacia, o serviço de investigação coordenada pelo Inspetor Eurico Feitosa, autorizado pelo delegado Sérgio Lopes, passou a investigar o caso.

Na delegacia, a suposta vítima foi entrevistada pelo Inspetor Eurico Feitosa, ao qual alegou que por volta das 12 horas daquele dia, quando se encontrava em uma das ruas do seu bairro, chegou dois homens encapuzados e passaram a fazer vários disparos de arma de fogo contra ele.

A suposta vítima como já era alvo de investigação policial por fazer parte de facção criminosa na cidade de Xapuri, o inspetor ampliou a entrevista onde a suposta vítima acabou confessando que tudo tinha sido um acidente quando ele estava fazendo o manuseamento de uma arma de fogo.

Através do próprio relato da suposta vítima os policiais civis e militares, passaram a fazer busca no endereço onde mora a suposta vítima, com objetivo de localizar a referida arma de fogo.

No decorrer das diligências, os policiais prenderam duas pessoas que tinham escondidos a arma depois do ocorrido. Uma das jovem detida, resolveu colaborar e mostrar o local onde tinha guardado. Por surpresa do polícias foram encontradas duas armas de fogo modelo escopeta calibre 28, juntamente com oito cartuchos intactos do mesmo calibre.

Com todo material ilícito encontrado, os policiais deram voz de prisão a suposta vítima pelos crimes por organização criminosa, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.

Segundo o inspetor investigador Eurico Feitosa, a suposta vítima que ficou como autor no final da investigação, é faccionado de uma determinada facção criminosa juntamente com as duas mulheres, sendo que uma é menor e a outra maior de idade.

As armas apreendidas, segundo o próprio autor, era pra ser usada na guerra do faccionados. Todos os conduzidos para a delegacia foram autuados em flagrante pelo delegado Sérgio Lopes.

