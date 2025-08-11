Xapuri consolida programa que leva saúde, cultura e serviços à zona rural em ação social

No último sábado, 9 de agosto, a Colocação Fazendinha, no Seringal Cachoeira, foi movimentada por um dia inteiro de atendimentos, atividades e muita interação. A segunda edição do Prefeitura na Comunidade reuniu moradores da região e de comunidades vizinhas em um evento que uniu saúde, cultura, esporte e lazer.

A saúde foi o grande destaque, com consultas médicas, exames, vacinação, atendimento odontológico e testes rápidos. Tudo ali, no coração da comunidade, sem a necessidade de enfrentar longas viagens até a cidade.

Além disso, houve oficinas, apresentações culturais e práticas esportivas para crianças e jovens, com o apoio das secretarias de Esporte, Cultura e Juventude.

O prefeito Maxsuel Maia disse que a ação nasceu para aproximar a gestão das comunidades mais distantes: “Essa segunda edição representa a consolidação de uma ação que será um marco da nossa gestão.”

Quem esteve presente não poupou elogios:

“Sem saúde nós não somos nada. A nossa esperança é que o prefeito repita ações como essa, porque ir até a cidade é muito difícil”, comentou Emília Campos, a “Dona Bilú”, moradora do Seringal Cachoeira.

“É a primeira vez que vemos um atendimento desse tamanho por aqui. Mesmo na cidade, às vezes, é difícil conseguir esses serviços”, afirmou Ronaldo Oliveira, presidente da Associação de Moradores do Seringal Cachoeira.

“Essa região tem muita gente. Trazer dentista, fisioterapeuta e outros serviços para cá facilita demais a nossa vida”, disse Paulo Pinheiro, do Seringal Equador.

“A gente perde um dia inteiro só para ir até Xapuri. Então, quando a prefeitura vem até nós, é muito bom”, destacou Marinete Pinheiro, também do Equador.

Embora o balanço oficial de atendimentos ainda não tenha sido divulgado, as secretarias envolvidas já consideram o evento um sucesso.

A ideia do programa nasceu da experiência do antigo Saúde Itinerante e, segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Lima, o objetivo é crescer: “A cada edição, vamos aperfeiçoar os atendimentos para oferecer um serviço cada vez mais completo.”

A meta da prefeitura é realizar 14 edições do Prefeitura na Comunidade até o fim de 2025, alcançando mais localidades e mantendo viva a proposta de levar os serviços públicos para mais perto das pessoas.

