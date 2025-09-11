Acre
Xapuri aprova lei que garante auxílio a médicos do Mais Médicos e Médicos pelo Brasil
A Prefeitura de Xapuri publicou nesta quinta-feira, 11, a Lei Municipal nº 1.284/2025, que autoriza o pagamento de auxílio indenizatório a médicos participantes dos programas federais Mais Médicos e Médicos pelo Brasil. A medida busca garantir melhores condições de permanência dos profissionais no município. A Lei foi sancionada pelo gestor do município, Maxsuel Maia (Progressistas).
De acordo com a nova legislação, os médicos terão direito a R$ 1.500 mensais para custeio de alimentação e R$ 1.500 mensais para moradia, totalizando R$ 3 mil por mês. Os valores têm natureza indenizatória, ou seja, não configuram vínculo empregatício com a administração municipal, conforme previsto na lei.
O benefício será suspenso em casos de abandono, desistência ou desligamento dos programas. Também haverá suspensão caso o médico deixe de exercer suas atividades por mais de 30 dias sem justificativa, situação que será comunicada à coordenação do Ministério da Saúde.
As despesas do auxílio serão custeadas com recursos da Secretaria Municipal de Saúde. A lei também autoriza o Executivo a expedir normas complementares para garantir a aplicação da medida.
Comentários
Acre
SENAI é homenageado com Moção de Aplausos pela Câmara de Rio Branco
Na tarde desta quarta-feira, 10, a Escola SENAI Cel. Auton Furtado recebeu Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores de Rio Branco em reconhecimento à trajetória de excelência da instituição durante os 50 anos de atuação. A iniciativa reconhece a importância da escola na formação profissional de milhares de acreanos e sua contribuição direta para o desenvolvimento local.
A moção foi proposta pelo vereador Samir Bestene e aprovada por unanimidade como forma de enaltecer o trabalho do SENAI, que, ao longo de cinco décadas, se consolidou como uma das principais referências em educação profissional do estado.
Para o vereador Samir Bestene, o SENAI desempenha um papel fundamental na capacitação de mão de obra qualificada e na educação profissional.
“Hoje fizemos a entrega da Moção de aplausos que apresentamos na Câmara de Vereadores em homenagem aos 50 anos do SENAI. A escola não apenas oferece cursos, mas transforma vidas e, ao longo desses 50 anos já formou mais de 150 mil pessoas com seus cursos profissionalizantes, sendo ponte entre a educação e capacitação profissional garantindo emprego e desenvolvimento do município”, destacou Bestene.
Para o presidente da FIEAC e deputado federal, Zé Adriano, a moção é um gesto de gratidão pública e respeito pela contribuição da instituição à comunidade acreana. “A moção de aplausos reforça o reconhecimento público da sociedade rio-branquense à instituição, que segue inovando em seus métodos de ensino e contribuindo para o progresso do Acre’’, finalizou o presidente.
Comentários
Acre
Primeira eleição de juízas e juízes de paz acontece no dia 30 de novembro
Pela primeira vez na história do Acre, a população poderá eleger, por meio do voto direto e secreto, juízas e juízes de paz para atuarem em todos os municípios do Acre. A iniciativa cumpre o que determina a Constituição Federal de 1988, que prevê a composição da Justiça de Paz por cidadãs e cidadãos eleitos, com mandato de quatro anos e atribuições relacionadas à celebração de casamentos, análise de processos de habilitação matrimonial e também a realização de conciliações, sem caráter jurisdicional.
A eleição, organizada pelo Poder Judiciário do Acre, será realizada no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, com a participação da sociedade civil de todos os 22 municípios do Acre. Ao todo, estão sendo ofertadas 25 vagas para o cargo. Para votar, o eleitor deve estar regular com a Justiça Eleitoral. Será eleita a candidata ou o candidato com maior número de votos por comarca.
O processo democrático representa um marco histórico de cidadania e de participação popular nas escolhas dos profissionais, que não são apenas responsáveis pela celebração de casamentos, mas também agentes conciliadores em suas comunidades, ajudando a resolver conflitos antes que virem litígios no Poder Judiciário.
O apoio das Prefeituras é considerado imprescindível para assegurar a eficiência do pleito, em especial, na disponibilização de escolas com estrutura adequada para instalação das urnas e equipes de apoio, bem como na disponibilização de veículos para o transporte dos dispositivos eletrônicos no dia anterior à eleição e para o retorno dos equipamentos após o encerramento da votação aos Fóruns das Comarcas.
A votação
O voto para eleição das juízas e juízes de paz não é obrigatório, diferentemente das eleições minoritárias e majoritárias. O processo acontece nos mesmos moldes nas eleições de membros dos Conselhos Tutelares.
Comentários
Acre
Acre ocupa penúltima posição em ranking de sustentabilidade ambiental em 2025
O Acre ficou em 26º lugar no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, no pilar de Sustentabilidade Ambiental, ficando à frente apenas do Maranhão. Em relação ao ano passado, o estado caiu três posições, já que em 2024 ocupava o 23º lugar.
De acordo com o levantamento, o desempenho coloca em risco o padrão de desenvolvimento econômico de longo prazo do Acre, diante das severas restrições ambientais. Esse cenário, segundo a análise, tem se tornado cada vez mais evidente, com externalidades negativas antes pouco tangíveis se transformando em custos e prejuízos econômicos concretos no curto prazo.
O estudo reforça que os estados têm papel fundamental como indutores de um modelo de desenvolvimento sustentável, tanto na esfera rural quanto na urbana. No caso da Sustentabilidade Ambiental, são considerados indicadores relacionados a emissões de gases poluentes, desmatamento, manejo de esgoto, gestão de resíduos e uso de recursos hídricos. O pilar representa 9,2% do peso total do ranking geral.
Os indicadores do Pilar de Sustentabilidade Ambiental avaliados no Ranking de Competitividade dos Estados 2025 incluem: emissões de CO2 (SEEG/OC e Tendências); serviços urbanos (SINISA e IBGE); destinação inadequada do lixo (SINISA e IBGE); tratamento de esgoto (SINISA e IBGE); perda de água (SINISA); reciclagem de lixo (SINISA e IBGE); coleta seletiva de lixo (SINISA e IBGE); desmatamento (MapBiomas e IBGE); variação do desmatamento (MapBiomas); recuperação de áreas degradadas (MapBiomas e IBGE); transparência das ações de combate ao desmatamento (MapBiomas); área protegida na esfera estadual (Instituto Socioambiental, MMA e IBGE) e vegetação nativa nos imóveis rurais (Embrapa e IBGE).
Você precisa fazer login para comentar.