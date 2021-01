AVISO IMPORTANTE! Informamos a todos os familiares, amigos, e a imprensa que o telefone/WhatsApp do Preefeito de Assis Brasil, Jerry Correia foi clonado.

Obtivemos informações de familiares e amigos que receberam mensagens não enviadas pelo Prefeito, mas provavelmente por invasores, pedindo dinheiro.

Pedimos que ajudem a divulgar a informação e que suspeitem de qualquer contato (mensagens ou até ligações) feitas do número.

“Já estamos tomando as devidas providências e as autoridades policiais farão a investigação do caso”, Jerry Correia

