Weverton é vetado e desfalca o Independência contra o Águia

Luiz Antônio Jerônimo confirmou todos os prognósticos e fechou o primeiro dia de disputas do Troféu Milton Medeiros, em Fortaleza, no Ceará, com duas medalhas. O ouro foi conquistado na prova dos 100 metros e a prata nos 50 metros livre.

“O primeiro dia do Luiz foi fantástico. Ele perdeu os 50 na batida e nos 50 metros costas, uma prova inédita, ele ficou em quarto”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

7º e 8º

Joaquin Assaf ficou no 7º nos 50 metros costas e o 8º nos 50 livres.

“Os resultados do Joaquin foram expressivos, inclusive, com recorde absoluto Estadual nos 50 costas. Joaquin ainda terá bons desafios em Fortaleza”, avaliou o dirigente.

Mais 4 provas

Luiz Antônio Jerônimo e Joaquin Assaf disputam mais 4 provas nesta sexta, 18, no Troféu Milton Medeiros. Os dois atletas vão nadar as provas dos 100 livres e 50 peitos.

