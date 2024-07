Weverton alcança Oberdan Cattani em ranking de goleiros com mais vitórias pelo Palmeiras

O goleiro Weverton foi um dos protagonistas do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Com o resultado, o camisa 21 alcançou o ídolo Oberdan Cattani no ranking de goleiros que mais venceram pelo Verdão.

A dupla ocupa a quinta posição nessa lista, com 214 vitórias, cada um. Eles estão atrás de Emerson Leão (328), Valdir de Morais (291), Marcos (258) e Velloso (247).

Weverton está no Palmeiras desde 2018 e faz parte de uma geração vitoriosa do clube. Quinto goleiro com mais jogos pelo clube, com 370, o arqueiro soma 12 taças pelo Verdão: são quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

Nesta temporada, Weverton disputou 35 jogos pelo Palmeiras. Depois de começar o ano oscilando, o goleiro retomou o bom momento e vem sendo decisivo nas partidas com defesas importantes. Diante do Bahia, por exemplo, o jogador de 37 anos fez três grandes defesas para manter a baliza a zero e garantir a vitória palmeirense no Allianz Parque.

“Fico feliz que as coisas têm melhorado. Faz parte da carreira de qualquer atleta de alto desempenho. Jogando no Palmeiras, sabemos que a torcida é muito exigente, cobra e a gente procura entregar o melhor. Não só eu, mas outros jogadores oscilaram. Faz parte. O que eu fiz foi trabalhar, como sempre faço. O que faço é entregar o melhor de mim para que as coisas saiam bem. É uma felicidade muito grande quando você consegue entrar em campo, fazer defesas e ajudar a equipe. As críticas fazem parte, ajudam a crescer. Em um momento de adversidade só tem duas opções: ou desiste ou segue. Sei do meu potencial, sie quem sou e vamos seguir em frente e desfrutar do momento que estamos vivendo”, disse após o triunfo no último domingo.

À disposição de Abel, Weverton busca manter a boa fase nesta quinta-feira, quando o Palmeiras enfrenta o Atlético-GO, em duelo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Gazeta Esportiva

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários