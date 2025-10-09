Cotidiano
Wendell Barbosa disputa o Mundial de Ju-Jitsu em Bangkok
Wendell Barbosa disputa no dia 6 de novembro em Bangkok, na Tailândia, o Campeonato Mundial Ju-Jitsu. O acreano vai para disputa no convencional e defenderá o título conquistado na Grécia em 2024.
“Esse campeonato é fortíssimo e venho treinando em dois períodos para o Mundial em Bangkok. Fui o único brasileiro a conquistar medalha neste torneio no ano passado e isso aumenta a responsabilidade”, declarou Wendell Barbosa.
Ju ou Jiu
Wendell Barbosa explicou a diferença do Ju-Jitsu e o Jiu-Jitsu nas competições.
“Existe um trabalho para o Ju-Jitsu ser um esporte olímpico e essa é a diferença básica. A mudança no nome é para tentar colocar a arte marcial dentro das Olímpiadas. O jiu-jitsu é o tradicional e existem algumas mudanças nas regras”, explicou o campeão.
Em Abu Dhabi
Após a disputa do Mundial de Ju-Jitsu, Wendell Barbosa viaja para os Emirados Árabes Unidos onde disputará o Grand Slam de Parajiu-Jitsu.
“Vou para Abu Dhabi em busca do tricampeonato Mundial. São os últimos desafios da temporada e pretendo colocar a bandeira do Acre no lugar mais alto do pódio”, afirmou o paratleta.
Real Sociedade venceu o Juven RB nas penalidades e avança na Copa Acre
O Real Sociedade venceu o Juven RB por 2 a 0, nas penalidades, depois de um empate por 3 a 3 no tempo normal nessa quarta, 8, na quadra do Tangará, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol 7, no feminino.
A Assermurb B e BDA empataram por 2 a 2 e, nos pênaltis, a Assermurb B venceu por 3 a 2. No último confronto da programação, o Arsenal derrotou as Divas do Esporte por 5 a 2.
Confrontos no masculino
A primeira fase da Copa Acre, no masculino, terá dois jogos nesta quinta, 9, a partir das 19 horas, na quadra da Getúlio Vargas. Os confrontos são: Aposentados x Atlético Nacional, Atlético Mineiro x Agroboi.
Acreanos vão disputar Copa América e Torneio de Taekwondo em SP
A delegação do Acre, composta por 12 atletas e liderada pelo mestre e treinador Levy Azevedo, embarcou na manhã desta quarta-feira (8) com destino a São Paulo para participar da 17ª Copa América de Taekwondo e do Torneio Internacional da modalidade.
Segundo o GE-AC, as competições serão realizadas no Ginásio do Instituto Religioso Perfect Liberty, localizado em Arujá (SP), entre quinta-feira (9) e segunda-feira (13). O evento reunirá mais de 1,6 mil atletas de 10 países da América, consolidando-se como uma das principais competições do calendário continental da modalidade.
No caso do Torneio Internacional, além dos países do continente americano, atletas da Coreia do Sul também marcarão presença, elevando o nível técnico das disputas.
Segundo Levy Azevedo, a delegação acreana seria composta por 17 lutadores, mas cinco atletas não conseguiram passagens e ficaram impossibilitados de viajar.
Dos 12 representantes do Acre, oito competem na Copa América e quatro no Torneio Internacional.
Atletas acreanos na 17ª Copa América de Taekwondo:
Davi Frazão (categoria infantil até 30 kg)
Fabiano Ribera (categoria infantil colorida até 40 kg)
Jardeson Rocha (categoria infantil até 50 kg)
Kaleb Queiroz (categoria cadete colorida até 48 kg)
Eloa Cristiny (categoria cadete feminina colorida até 56 kg)
Kennedy Arthur (categoria cadete masculino colorido até 65 kg)
Antony Rodrigues (categoria juvenil colorida até 68 kg)
Izaque Capistrano (categoria adulto graduado até 63 kg)
Atletas acreanos no Torneio Internacional de Taekwondo:
Ailana Santos (categoria cadete feminina até 53 kg)
Jonas Máximo (categoria adulto masculino até 57 kg)
Deivid Alves (categoria juvenil masculino até 68 kg)
Pietra Louise (categoria juvenil feminino acima de 70 kg)
Diretoria do Fluminense da Bahia acerta a contratação de Daniego
O vice-presidente do Fluminense da Bahia, Edson Anute (Pirlo), confirmou a contratação do ala Daniego para a disputa da Copa Norte. O torneio será disputado em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês com os jogos no ginásio do Sesc.
“Temos uma boa base na disputa do Estadual e conseguimos fechar com o Daniego. É um reforço importante e o nosso objetivo é a conquista do título”, declarou o dirigente.
Mais duas contratações
O ala Henrique, ex-Lyon, e o pivô Bebezão também estão acertados para jogar a Copa Norte.
Jogo decisivo
O Fluminense da Bahia enfrenta o Brasileia no sábado, 11, no ginásio Álvaro Dantas, e precisa vencer para avançar no Campeonato Estadual da Série A.
“Temos essa partida importante contra a Brasileia e na sequência o foco será somente a Copa Norte”, comentou Edson Anute.
