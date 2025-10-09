Wendell Barbosa disputa o Mundial de Ju-Jitsu em Bangkok

Wendell Barbosa disputa no dia 6 de novembro em Bangkok, na Tailândia, o Campeonato Mundial Ju-Jitsu. O acreano vai para disputa no convencional e defenderá o título conquistado na Grécia em 2024.

“Esse campeonato é fortíssimo e venho treinando em dois períodos para o Mundial em Bangkok. Fui o único brasileiro a conquistar medalha neste torneio no ano passado e isso aumenta a responsabilidade”, declarou Wendell Barbosa.

Ju ou Jiu

Wendell Barbosa explicou a diferença do Ju-Jitsu e o Jiu-Jitsu nas competições.

“Existe um trabalho para o Ju-Jitsu ser um esporte olímpico e essa é a diferença básica. A mudança no nome é para tentar colocar a arte marcial dentro das Olímpiadas. O jiu-jitsu é o tradicional e existem algumas mudanças nas regras”, explicou o campeão.

Em Abu Dhabi

Após a disputa do Mundial de Ju-Jitsu, Wendell Barbosa viaja para os Emirados Árabes Unidos onde disputará o Grand Slam de Parajiu-Jitsu.

“Vou para Abu Dhabi em busca do tricampeonato Mundial. São os últimos desafios da temporada e pretendo colocar a bandeira do Acre no lugar mais alto do pódio”, afirmou o paratleta.

