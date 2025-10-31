Cotidiano
Wendell Barbosa bate o peso e ajusta os detalhes finais para o Mundial
Wendell Barbosa bateu o peso e, agora, vai realizar os últimos treinamentos para a disputa do Campeonato Mundial Ju-Jitsu. A competição vai ser realizada em Bangkok, na Tailândia.
“O peso nunca foi um problema, mas os momentos antes da pesagem são sempre de muita ansiedade. Esse é mais um passo na preparação para a disputa do Mundial”, declarou Wendell Barbosa.
Sem lesão
Wendell Barbosa vai se desafiar no Mundial de Ju-Jitsu na categoria sem kimono para atletas sem lesões.
“Vou disputar o convencional. Fui o único brasileiro a conquista medalha nesta competição em 2024 na Grécia e os desafios serão ainda mais complicados”, avaliou o atleta acreano.
Comentários
Cotidiano
Roraima vence o Acre no Campeonato Brasileiro Sub-16
A seleção de Roraima venceu a Seleção Acreana por 3 sets a 0, com parciais de 23×25, 12×25 e 13×25 nesta quinta, 30, em Saquarema, no Rio de Janeiro, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16.
Mais dois jogos
A Seleção Acreana vai fazer dois jogos nesta sexta, 31, e precisa vencer para manter as chances de disputar a semifinal do torneio nacional. No primeiro jogo, a partir das 9 horas (hora Acre), será contra a Bahia e o segundo confronto, a partir das 15 horas (hora Acre), vai enfrentar Sergipe.
Comentários
Cotidiano
Escola do Galvez goleia Meninos de Ouro no Campeonato Estadual
O time da Escola do Galvez goleou os Meninos de Ouro por 9 a 0 nesta quinta, 30, na Arena da Floresta, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-13. O Imperador entra na disputa como um dos favoritos ao título.
Duelo isolado
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá um duelo isolado nesta sexta, 31, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta, entre Botafogo e Plácido de Castro.
Comentários
Cotidiano
Acre perde para Bahia e vence a Paraíba no Campeonato Brasileiro
A Seleção Acreana voltou à quadra nesta quinta, 30, para mais dois jogos pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16. Na primeira partida, as meninas acreanas foram derrotadas pela Bahia por 2 sets a 1, com parciais de 21×25, 24×26 e 25×19. No segundo confronto, o Acre venceu a Paraíba por 2 sets a 1, com parciais de 18×25, 25×19 e 25×21.
Duas partidas
O Acre enfrenta Roraima, a partir das 11h30, no primeiro jogo desta sexta, 31, e às 17 horas, a Seleção Acreana enfrenta o Amapá. Se vencer os confrontos, as meninas acreanas chegarão no último dia da fase de classificação do torneio com chances de garantir uma vaga na semifinal.
Você precisa fazer login para comentar.