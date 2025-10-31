Wendell Barbosa bate o peso e ajusta os detalhes finais para o Mundial

Wendell Barbosa bateu o peso e, agora, vai realizar os últimos treinamentos para a disputa do Campeonato Mundial Ju-Jitsu. A competição vai ser realizada em Bangkok, na Tailândia.

“O peso nunca foi um problema, mas os momentos antes da pesagem são sempre de muita ansiedade. Esse é mais um passo na preparação para a disputa do Mundial”, declarou Wendell Barbosa.

Sem lesão

Wendell Barbosa vai se desafiar no Mundial de Ju-Jitsu na categoria sem kimono para atletas sem lesões.

“Vou disputar o convencional. Fui o único brasileiro a conquista medalha nesta competição em 2024 na Grécia e os desafios serão ainda mais complicados”, avaliou o atleta acreano.

