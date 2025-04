Wemerson Rambinho acerta e assume parte física do Rio Branco

O professor Wemerson Rambinho assume a parte física do elenco do Rio Branco nesta segunda, 14, no José de Melo, e é mais uma contratação visando à disputa do Campeonato Estadual Sub-20.

“O Tony Pantera tinha a comissão técnica fechada, mas por problemas particulares os profissionais não poderão vir trabalhar no Rio Branco e por isso fechamos com Wemerson Rambinho”, explicou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Deve fechar até quinta

Segundo Valdemar Neto, o elenco do Rio Branco deve ser fechado até a próxima quinta, 17.

“Os atletas ainda não chegaram por causa dos custos das passagens. Vamos tentar resolver tudo até a próxima quintaporque o Sub-20 é a nossa prioridade na sequência da temporada”, afirmou o presidente.

