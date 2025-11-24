Conecte-se conosco

Vulcão na Etiópia entra em erupção pela primeira vez em 12 mil anos

Publicado

10 minutos atrás

em

Último evento ocorreu nos anos finais da Era do Gelo, segundo o Programa Global de Vulcanismo do Smithsonian Institution

Vulcão Hayli Gubbi, na Etiópia, entra em erupção pela primeira vez em 12 mil anos • NASA via Reuters 

O vulcão Hayli Gubbi, na Etiópia, entrou em erupção na manhã de domingo (23) pela primeira vez desde o fim da Era do Gelo.

A erupção na região de Afar cobriu as aldeias vizinhas de poeira, segundo a mídia local. Imagens de satélite mostraram uma nuvem de cinzas flutuando sobre o Mar Vermelho.

De acordo com o Programa Global de Vulcanismo do Smithsonian Institution, esta foi a primeira erupção do Hayli Gubbi documentada nos últimos 12.000 anos.

A mídia local também afirmou que não há relatos de vítimas, mas alertou que as cinzas poderiam impactar os meios de subsistência dos proprietários de gado locais, uma vez que reduzem a vegetação de pastagem disponível.

Fonte: PCAC

Brasil

Dólar hoje cai a R$ 5,39, seguindo exterior com projeções de corte de juros pelo Fed

Publicado

22 segundos atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

O dólar oscilou em margens estreitas no Brasil e fechou a segunda-feira muito próximo da estabilidade, abaixo dos R$5,40, em meio ao aumento das apostas de que o Federal Reserve cortará juros em dezembro, enquanto no exterior a moeda norte-americana sustentava no fim da tarde leves perdas ante outras divisas de emergentes.

Investidores também acompanham os desdobramentos da liquidação do Banco Master e seus impactos. Do lado fiscal, o governo deve bloquear mais R$ 3,3 bilhões em despesas para cumprir a meta, reforçando a percepção de pressão orçamentária.

Qual a cotação do dólar hoje?

O dólar à vista encerrou a sessão em leve baixa de 0,13%, aos R$5,3951 na venda. No ano, a divisa acumula perdas de 12,69%.

Às 17h03, o contrato de dólar futuro para dezembro — atualmente o mais negociado no Brasil — cedia 0,29% na B3, aos R$5,4010

Dólar comercial

  • Compra: R$ 5,395
  • Venda: R$ 5,395

Dólar Turismo

  • Compra: R$ 5,417
  • Venda: R$ 5,597

O que aconteceu com dólar hoje?

No Brasil, os investidores estarão atentos à participação de Galípolo no almoço anual da Febraban, a partir das 12h, em busca de pistas sobre o futuro da taxa básica Selic, atualmente em 15% ao ano. Parte do mercado aposta em um corte da taxa já em janeiro, de 25 pontos-base, mas o BC tem mantido discurso cauteloso em relação à política monetária.

O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos tem sido apontado por analistas como um fator de atração de recursos para o país, o que vem mantendo o dólar em níveis mais baixos.

A projeção de inflação para 2025 voltou a cair nesta semana, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (24) pelo Banco Central. A estimativa para o IPCA recuou de 4,46% para 4,45%, enquanto o mercado manteve estáveis as projeções para o câmbio, em R$ 5,40, e para o PIB, em 2,16%. A Selic para o próximo ano permaneceu em 15%, completando 22 semanas de estabilidade.

Fica no radar ainda a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinar prisão preventiva “motivada por novos elementos que indicam risco concreto de fuga e ameaça à ordem pública”.

Brasil

Justiça condena empregadora por demitir vendedora que usava tranças em AL

Publicado

4 minutos atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Sentença cita discriminação indireta por motivo racial e determina indenização de R$ 15 mil à vendedora

Em vídeo publicado nas redes sociais, Gabriela afirma que o processo foi emocionalmente desgastante e que decidiu tornar o caso público para incentivar outras pessoas a denunciarem • Reprodução/Redes sociais

A 9ª Vara do Trabalho de Maceió (AL) reconheceu que a vendedora Gabriela Barros foi vítima de racismo estrutural ao ser advertida e demitida por usar tranças no ambiente de trabalho. A decisão, assinada pelo juiz Emanuel Holanda Almeida, condenou a empregadora ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais.

O caso foi julgado no dia 4 de novembro e divulgado posteriormente pela Justiça do Trabalho de Alagoas. Ainda cabe recurso.

Gabriela trabalhou na empresa de consórcio, que não teve o nome divulgado pela Justiça, entre outubro de 2024 e abril de 2025. Segundo o processo, ela foi advertida pela superiora hierárquica para retirar as tranças, sob pena de demissão. A situação se repetiu meses depois, quando Gabriela decidiu manter o penteado e acabou dispensada. Em vídeo publicado no Instagram, ela relatou que ouviu da chefe que “se você tivesse um estilo mais social, eu ainda aceitaria seu cabelo, mas você não tem um estilo social”.

No relato nas redes sociais, Gabriela conta que, na primeira vez, retirou as tranças porque precisava do emprego. “Eu simplesmente passei um dia com essa trança (…) ela disse para eu retirar. E como eu tinha contas a pagar e precisava me manter na empresa, eu aceitei e tirei a trança.” Na segunda ocasião, decidiu não repetir o gesto: “Eu não vou tirar a trança dessa vez. Isso vai totalmente contra o que eu acredito, contra o que eu prego e contra as minhas vivências”.

A demissão ocorreu diante de colegas, segundo a jovem: “São 8h58 da manhã, dia 25 de março, e eu tô aqui na empresa, indo embora porque a minha chefe acabou de me mandar embora porque eu não fui tirar a trança. E ela não fez nem questão de me chamar de canto, falou na frente de todo mundo”.

Na sentença, o juiz destacou que a própria representante da empregadora confirmou a existência de restrições ao uso de determinados penteados, piercings e tipos de roupas, alegando tratar-se de norma interna. Para o juiz, essa confissão foi “de extrema relevância”, pois demonstrou que a permanência da trabalhadora dependia da adequação a padrões estéticos definidos pela empresa.

O juiz concluiu que a restrição não tinha fundamento técnico: “A reclamada não apresentou qualquer justificativa razoável, proporcional e objetiva para vedar o uso de tranças afro pela reclamante. Não se tratava de questão de higiene, segurança ou qualquer outro motivo legítimo relacionado à atividade de vendedora”. Ele também afirmou que “Quando um trabalhador é impedido de usar penteados afro-culturais, como as tranças, ou é tratado de maneira distinta por causa disso, estamos diante de discriminação, exceto se existir um motivo claro e razoável para a restrição”.

COP30: Websérie aborda o tema equidade racial no ambiente de trabalho

A decisão reconhece que a exigência de retirada das tranças reflete o racismo estrutural presente nas relações de trabalho, muitas vezes camuflado sob argumentos de “padrões corporativos”.

Em seu vídeo, Gabriela afirma que o processo foi emocionalmente desgastante e que decidiu tornar o caso público para incentivar outras pessoas a denunciarem: “Eu sinto que não tô fazendo isso só por mim. Outras pessoas precisam ouvir o meu relato. A gente tem que conhecer mais os nossos direitos, por mais que seja difícil”.

De acordo com a Justiça do Trabalho de Alagoas, o caso segue para possível análise em instâncias superiores.

Fonte: CNN

Brasil

Mega da Virada pode chegar a R$ 1 bilhão pela primeira vez

Publicado

29 minutos atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

Matheus Veloso/Metrópoles

A Mega da Virada de 2025 pode pagar um prêmio inédito em 2025. O prêmio, que já é o maior da história da loteria, está projetado para alcançar a marca estrondosa de R$ 1 bilhão, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

Atualmente, o valor acumulado, de R$ 850 milhões, já é um recorde e representa 33% a mais que o do ano passado. Contudo, a tradição do aumento das apostas em dezembro deve impulsionar o montante, fazendo com que a premiação da virada de ano chegue, pela primeira vez, à casa do bilhão.

O aumento expressivo no valor do prêmio está ligado a uma mudança nas regras das loterias, válida desde agosto. Uma portaria do Ministério da Fazenda elevou de 62% para 90% a fatia da arrecadação destinada à faixa principal da Mega da Virada, aquela reservada para quem acerta as seis dezenas.

A Mega da Virada, vale lembrar, não acumula. Caso não haja acertadores para as seis dezenas, o prêmio é rateado entre os acertadores da quina (cinco números) e, se necessário, da quadra (quatro números).

Como apostar:

O sorteio está marcado para 31 de dezembro de 2025, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país, com o volante específico da Mega da Virada, ou pelos canais digitais da Caixa: portal Loterias Caixa, aplicativo
Loterias Caixa e Internet Banking (para clientes do banco).

Quem quiser aumentar as chances pode participar de bolões, comprando cotas organizadas pelas lotéricas ou pelos canais digitais.

Nos bolões presenciais, pode ser cobrada uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota. Online, a tarifa adicional é a mesma.

A Caixa explica que o valor mínimo de um bolão da Mega-Sena é de R$ 18, e cada cota deve ter valor igual ou superior a R$ 7.

É possível formar grupos de duas a cem cotas, com até dez apostas por bolão — todas com a mesma quantidade de números.

