Tudo Viagem
Voos diretos de Rio Branco para São Paulo por R$ 1,2 mil, ida e volta
As companhias aéreas que operam voos comerciais no Acre lançaram uma promoção para quem pretende viajar na baixa temporada. As ofertas são para viagens nos meses de abril, maio, junho, agosto e setembro, exceto nos feriados deste período. Um dos destaques é da capital acreana para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) em voo direto da LATAM: passagens de ida e volta por R$ 1.271. Esse valor é para viagem entre 15 e 22 agosto. (Veja detalhes na imagem abaixo).
Se a viagem for entre os dias 22 e 29 de agosto as passagens de Rio Branco para São Paulo, também em voo direto, estão sendo vendidas por R$ 1.278,78. Acesse aqui essa promoção. Pela Azul vale destacar os voos diretos da capital acreana para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) pelo valor de R$ 1.220 (ida e volta). Essa promoção é para viagem no final de abril e retorno em maio.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo por R$ 1.271 (ida e volta)
Voos para Manaus e Cruzeiro do Sul por menos de R$ 1 mil, ida e volta
Nos voos diretos operados pela Gol tem passagens aéreas entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul por R$ 843 (ida e volta). Para Manaus a Gol está vendendo passagens por R$ 935. Lembrando que a Gol faz a ligação sem escala entre as duas capitais às terças, quintas-feiras e sábados. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. Veja mais ofertas no final deste post.
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 843 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 843 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Manaus por R$ 935 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Belo Horizonte por R$ 1.220 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para Brasília por R$ 1.580 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo (Guarulhos) por R$ 1.271 (ida e volta)
Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para o Rio de Janeiro por R$ 1.882 (ida e volta)
Não achou o que procurava? Clique aqui e consulte destinos em promoção
Garanta aqui passagens de viagens com descontos especiais e e m 10 vezes sem juros
Comentários
Tudo Viagem
Turismo projeta continuidade de crescimento em 2026
O desempenho do turismo brasileiro deve manter a trajetória de crescimento em 2026. A avaliação foi apresentada nesta terça-feira, 10 de fevereiro, pelo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, durante reunião com presidentes estaduais da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a ABAV, em Brasília.
No encontro, que reúne lideranças do setor até o dia 11 de fevereiro, o ministro destacou que os resultados positivos do turismo não dependem apenas das ações do governo federal, mas também do trabalho diário das agências de viagens, responsáveis por conectar destinos e atender turistas em todo o país.
Segundo Feliciano, a expectativa é de ampliação dos números já registrados pelo setor. Ele ressaltou que o crescimento é fruto de uma atuação conjunta entre o Ministério do Turismo e os profissionais que operam diretamente o mercado de viagens.
Alinhamento estratégico
A programação do encontro inclui debates sobre comunicação, relações institucionais, associativismo e tendências do turismo, além da discussão de perspectivas para a atuação das agências nos próximos anos. O objetivo é fortalecer o setor e alinhar estratégias nacionais e estaduais.
Uma equipe do Ministério do Turismo também fará apresentação sobre projetos previstos para o período pós-Carnaval, detalhando ações planejadas pela pasta.
A presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, afirmou que a entidade seguirá trabalhando em parceria com o ministério para valorizar o potencial turístico brasileiro. Ela agradeceu a presença da equipe da pasta e reforçou o compromisso de atuação conjunta para que o país continue em destaque no cenário do turismo.
Comentários
Tudo Viagem
Turismo impulsiona mercado de trabalho e amplia peso na economia em 2025
Com forte presença na geração de vagas formais, o turismo brasileiro encerrou 2025 com cerca de 1,9 milhão de contratações com carteira assinada em todo o país. O saldo positivo superou 80 mil novos postos de trabalho, segundo dados do Novo Caged analisados pelo Ministério do Turismo, consolidando o setor como um dos principais motores de emprego e desenvolvimento econômico.
O desempenho foi especialmente expressivo no último mês do ano. Somente em dezembro, o turismo respondeu por mais de 226 mil admissões, o segundo melhor resultado mensal de 2025, atrás apenas de abril. O volume reforça a capacidade do setor de sustentar contratações mesmo fora dos períodos de pico do calendário turístico.
Alimentação lidera admissões e turismo amplia base de empregos
Na divisão por atividades, o segmento de alimentação concentrou a maior parte das contratações ao longo do ano, com mais de 1,33 milhão de admissões. Na sequência aparecem os setores de alojamento, com 268 mil registros, e transporte terrestre, que somou pouco mais de 120 mil contratações. Com isso, o estoque total de trabalhadores do turismo chegou a 2,39 milhões em dezembro, equivalente a quase 5% de todos os empregos formais do Brasil, com crescimento de 3,5% em relação a 2024.
Além do avanço no mercado de trabalho, 2025 também marcou um recorde histórico de faturamento no turismo internacional. Os gastos de visitantes estrangeiros alcançaram cerca de US$ 7,9 bilhões entre janeiro e dezembro, crescimento de 7,1% na comparação com 2024, conforme dados do Banco Central. Apenas em dezembro, a entrada de recursos somou US$ 688 milhões, mantendo o ritmo elevado e reforçando o impacto do turismo na economia nacional.
Comentários
Tudo Viagem
LATAM e Iberia passam a reconhecer benefícios de fidelidade em voos entre América do Sul e Europa
Viajar entre a América do Sul e a Europa ficará mais vantajoso para passageiros frequentes da LATAM e da Iberia. As duas companhias anunciaram a ampliação do acordo entre seus programas de fidelidade, permitindo que clientes do LATAM Pass e do Iberia Club tenham seus benefícios reconhecidos ao voar com a empresa parceira, conforme a categoria e as regras de cada país.
A medida vale para voos operados pela LATAM, Iberia e afiliadas, como a Iberia Express, e garante vantagens já associadas aos programas de origem do passageiro. Entre elas estão prioridade no check-in, no embarque e na retirada de bagagens, além de franquia adicional e seleção de assentos, respeitadas as normas locais. Lembrando que a LATAM tem voos diretos de Rio Branco para Brasília e o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
Benefícios cruzados e acúmulo de pontos
O acordo também amplia o acesso a salas VIP nos aeroportos, oferecendo mais conforto durante a viagem. Passageiros da LATAM poderão utilizar lounges da Iberia, enquanto clientes da companhia espanhola terão acesso às salas da LATAM, de acordo com sua categoria no programa de fidelidade.
Além dos serviços em solo, o acúmulo de pontos passa a ser recíproco. Associados do LATAM Pass continuam somando milhas e pontos qualificáveis em voos da Iberia, enquanto membros do Iberia Club passam a acumular Avios e pontos Elite ao viajar com a LATAM. A cada trecho, o passageiro mantém o vínculo com seu programa original.
A partir de 1º de fevereiro de 2026, clientes do LATAM Pass ainda receberão bônus adicionais de milhas em passagens comercializadas pela Iberia e operadas pela LATAM e suas afiliadas, de acordo com a categoria do associado. A iniciativa integra o novo benefício LATAM Pass Global Experience.
Segundo as empresas, a ampliação do acordo busca oferecer uma experiência mais integrada e consistente ao viajante, especialmente em rotas entre a América Latina e a Europa. O reconhecimento mútuo dos programas fortalece a conectividade internacional e amplia as opções para passageiros frequentes.
Firmada originalmente em 2016, a parceria entre LATAM e Iberia entra agora em uma nova fase, com foco na fidelização e na valorização do cliente. A expectativa é de que a iniciativa beneficie milhões de associados dos dois programas, consolidando a cooperação entre os grupos no mercado internacional.
Você precisa fazer login para comentar.