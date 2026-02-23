Voos diretos de Rio Branco para São Paulo por R$ 1,2 mil, ida e volta

As companhias aéreas que operam voos comerciais no Acre lançaram uma promoção para quem pretende viajar na baixa temporada. As ofertas são para viagens nos meses de abril, maio, junho, agosto e setembro, exceto nos feriados deste período. Um dos destaques é da capital acreana para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) em voo direto da LATAM: passagens de ida e volta por R$ 1.271. Esse valor é para viagem entre 15 e 22 agosto. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Se a viagem for entre os dias 22 e 29 de agosto as passagens de Rio Branco para São Paulo, também em voo direto, estão sendo vendidas por R$ 1.278,78. Acesse aqui essa promoção. Pela Azul vale destacar os voos diretos da capital acreana para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) pelo valor de R$ 1.220 (ida e volta). Essa promoção é para viagem no final de abril e retorno em maio.

Garanta aqui passagens aéreas de Rio Branco para São Paulo por R$ 1.271 (ida e volta)

Voos para Manaus e Cruzeiro do Sul por menos de R$ 1 mil, ida e volta

Nos voos diretos operados pela Gol tem passagens aéreas entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul por R$ 843 (ida e volta). Para Manaus a Gol está vendendo passagens por R$ 935. Lembrando que a Gol faz a ligação sem escala entre as duas capitais às terças, quintas-feiras e sábados. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. Veja mais ofertas no final deste post.

