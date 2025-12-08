Geral
Voo da Gol arremete e retorna a Cruzeiro do Sul após mau tempo impedir pouso em Rio Branco
Aeronave Boeing 737 MAX sobrevoou a capital acreana, mas não conseguiu pousar devido às fortes chuvas e ventos; procedimento é considerado padrão de segurança na aviação.
Um avião Boeing 737 MAX, de matrícula PS-GPH, operado pela Gol Linhas Aéreas, precisou retornar a Cruzeiro do Sul após desistir do pouso em Rio Branco na tarde desta segunda-feira (8). A aeronave decolou às 12h53, com previsão de chegada às 13h50 no Aeroporto Internacional Plácido de Castro.
Segundo dados do FlightRadar24, o voo deveria ter partido inicialmente às 12h35, mas sofreu um atraso de aproximadamente 20 minutos. Durante a aproximação para pouso, o avião chegou a sobrevoar a região da capital, porém não realizou o procedimento e iniciou o retorno para Cruzeiro do Sul. Às 14h53, a aeronave ainda seguia em rota de volta ao ponto de origem.
Até o momento, a Gol não divulgou uma nota oficial sobre o ocorrido. No entanto, Rio Branco enfrentou fortes chuvas e ventos intensos durante a tarde, condição que pode ter influenciado a decisão da tripulação.
O retorno ao aeroporto de origem, assim como arremetidas ou desvios, é um procedimento normal na aviação. Em situações de clima adverso, os comandantes optam por manobras preventivas para garantir a segurança. Isso não significa que passageiros ou tripulação tenham corrido risco, mas sim que os protocolos foram seguidos corretamente.
Imagens mostram que àrvore caiu na cabeceira da ponte no bairro Placas, em Rio Branco
A forte chuva que atinge Rio Branco na tarde desta segunda-feira (8) provocou a queda de um poste de energia e a queda de uma árvore de grande porte no bairro Placas, causando interrupção no fornecimento de energia elétrica e o bloqueio total do tráfego na travessa Camboriú. Novas imagens mostram detalhes do incidente.
De acordo com relatos de moradores, o temporal foi acompanhado de rajadas de vento, o que pode ter contribuído para a queda das estruturas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a árvore caída sobre a cabeceira da ponte, impedindo completamente a passagem de veículos e pedestres na via.
Com o poste derrubado, diversas residências ficaram sem energia elétrica, o que gerou transtornos à população local. Motoristas que tentavam acessar a travessa precisaram retornar, já que o trecho ficou totalmente intransitável.
Equipes de emergência foram acionadas para a remoção da árvore e avaliação dos danos na rede elétrica. Até o momento, não há informações sobre feridos.
VEJA VÍDEO:
Dupla é detida pela Polícia Militar após homicídio no Canaã
Uma ação conjunta das guarnições de Rádio Patrulha e do Grupo Tático do 2º Batalhão, e da Rotam da Polícia Militar do Acre (PMAC) conseguiu prender um homem e apreender um adolescente, ambos suspeitos de cometer um homicídio na noite desse domingo, 7, em um terreno baldio localizado no bairro Canaã, segundo distrito de Rio Branco. A ação ocorreu logo após o crime.
O Copom acionou as equipes após o contato, via 190, de testemunhas que relataram ouvir disparos de arma de fogo e avistar um homem caído no chão. No local, a primeira guarnição a chegar isolou a área. A equipe do Samu constatou o óbito e IML e a Perícia Criminal foram acionados.
O Grupamento Tático do 2º BPM montou pontos de bloqueio e, cerca de 1km do local do crime, abordou e realizou a revista em um suspeito, um menor de 17 anos. Nada de ilícito foi encontrado, porém, o adolescente confessou sua participação no crime e afirmou que ele e um comparsa usaram uma moto para ir até o local. Ele indicou à polícia onde haviam escondido o veículo, chave e capacete, posteriormente localizados e apreendidos pela equipe, no bairro Canaã.
O grupamento tático, com o apoio das outras guarnições, encontrou o segundo suspeito escondido em um terreno baldio, na Avenida Amadeu Barbosa. Ele ainda tentou fugir por uma área de mata, momento em que efetuou disparos contra as guarnições, mas acabou capturado após o cerco. Com ele, foi apreendido um celular que, após consulta, foi identificado como produto de roubo, registrado horas após o homicídio.
Apontado como o possível autor dos disparos que resultaram na morte da vítima, o segundo suspeito possui diversas passagens por furto, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, além de outros delitos. A dupla foi detida e conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), para dar prosseguimento às medidas cabíveis.
Indígena é preso pela PM por tráfico de drogas em Sena Madureira
Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM/PMAC) prenderam um homem indígena de 26 anos, por volta das 17h deste sábado, 6, no bairro Centro, em Sena Madureira, pelo crime de tráfico de drogas.
Durante o serviço, a equipe policial recebeu informações de que, em determinada rua do bairro, estaria ocorrendo tráfico de drogas de forma constante e intensa, praticado por indígenas residentes no local, onde eles observavam a movimentação da via e aguardavam a aproximação de usuários para realizar a venda de entorpecentes.
A equipe policial deslocou-se ao endereço com o intuito de realizar rondas e monitorar eventuais movimentações suspeitas. Ao chegar ao ponto indicado, os militares visualizaram um indivíduo deitado em uma rede colocada debaixo de uma das residências, em uma área completamente aberta e de intenso fluxo de pessoas.
No instante em que percebeu a aproximação policial, o suspeito levantou-se de maneira abrupta, colocou algo no bolso da bermuda e tentou evadir-se do local, momento em que a equipe deu ordem de parada, a qual foi ignorada pelo homem. Rapidamente, a guarnição realizou o cerco policial e, logo em seguida, a abordagem.
Durante a revista, foram encontrados dois “macarrões” de substância que aparentava ser maconha, além de R$35,00 em notas diversas. Dentro da rede, estavam cinco trouxinhas de substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína e, ao lado, um vaso contendo um pacote plástico com mais porções da mesma substância, e ainda, 22 “trouxinhas”, provavelmente, de maconha.
Na pesagem, a substância semelhante à cocaína totalizou, aproximadamente, 30 gramas, e a que aparentava ser maconha pesou cerca de 40 gramas. Durante as buscas no local, também foi localizado plástico filme, material comumente utilizado para embalar drogas.
Durante a abordagem, o indivíduo afirmou à guarnição que já foi preso em outras ocasiões, inclusive pelo mesmo delito de tráfico de drogas. A equipe policial o conduziu até a Delegacia de Polícia Civil local, juntamente com todo o material apreendido, para que a autoridade competente adote as medidas cabíveis.
