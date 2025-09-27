Voo da Azul é cancelado após suspeita de bomba em aeronave no Aeroporto de Belém

Passageiro afirmou carregar explosivo em caixa, mas Polícia Federal descartou a ameaça; operação do terminal seguiu normalmente

Um voo da companhia Azul Linhas Aéreas, com destino a Marabá (PA), foi cancelado nesta sexta-feira (26) após a suspeita de que haveria uma bomba a bordo da aeronave no Aeroporto Internacional de Belém.

A Polícia Federal foi acionada, realizou inspeção no avião e descartou qualquer risco. A ocorrência teve início quando um passageiro, durante o embarque, afirmou à tripulação que transportava uma bomba em uma caixa. Ele foi imediatamente detido e levado para prestar depoimento na delegacia da PF instalada no terminal.

A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pelo aeroporto, informou que acionou o plano de contingência previsto nos protocolos de segurança. Já a Azul destacou que o cancelamento ocorreu como medida preventiva e que os passageiros serão reacomodados em um voo extra neste sábado (27).

Apesar do episódio, a NOA garantiu que as demais operações do terminal seguiram normalmente, sem impacto nos pousos e decolagens. Em nota, a Azul lamentou os transtornos, mas ressaltou que ações desse tipo são fundamentais para preservar a segurança de todos.

