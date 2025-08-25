Brasil
Vômitos e dor de estômago: jovem morre após comer macarrão instantâneo cru
Nos últimos anos, vários incidentes relacionados ao macarrão instantâneo foram relatados no país, apesar das informações sobre os riscos à saúde associados a alguns de seus ingredientes, incluindo glutamato monossódico e conservantes.
Um menino de 13 anos morreu no Cairo, Egito, após comer três pacotes de macarrão instantâneo cru. Segundo a imprensa local, o garoto sofreu fortes dores de estômago e vômitos apenas 30 minutos depois de ter comido o produto sem preparo.
Acredita-se que a morte do garoto tenha sido resultado de problemas intestinais agudos ou obstrução digestiva causada pela ingestão de uma grande quantidade de macarrão instantâneo cru.
A polícia foi chamada para o local pela família e encontrou o corpo do jovem sem ferimentos ou sinais de crime. O corpo da criança foi transferido para uma autópsia para determinar a causa exata da morte.
O dono da loja que vendeu o macarrão para a criança chegou a ser questionado pela Justiça egípcia. Amostras do produto foram enviadas para testes. A análise não apresentou qualquer adulteração que pudesse comprometer o consumo.
Estudos sugerem que comer macarrão cru pode causar dificuldades digestivas, aumentando o risco de obstrução intestinal ou intoxicação alimentar se o produto estiver contaminado ou armazenado incorretamente.
A marca do macarrão instantâneo deste caso é amplamente consumida no Egito, principalmente entre os mais jovens, devido ao seu baixo custo e facilidade de preparo. No entanto, nos últimos anos, vários incidentes relacionados ao macarrão instantâneo foram relatados no país, apesar das informações sobre os riscos à saúde associados a alguns de seus ingredientes, incluindo glutamato monossódico e conservantes.
O Instituto Nacional de Nutrição do Egito enfatizou que não há evidências científicas que comprovem que macarrão instantâneo cause diretamente a morte. Ele acrescentou que tais incidentes podem estar ligados ao uso indevido ou a circunstâncias específicas, como armazenamento inadequado.
Na abertura do CapacitaSuas, governadora em exercício Mailza destaca importância da assistência social na garantia de direitos às famílias
Mailza agradeceu cada um dos servidores pela disponibilidade e reafirmou o compromisso do governo do Acre com o fortalecimento da Assistência Social
Em colaboração com Geisy Negreiros
A governadora em exercício do Acre, Mailza Assis, participou nesta segunda-feira, 25, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, da aula inaugural do curso de formação do Programa Nacional de Capacitação dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSuas).
A qualificação acontece de 25 a 29 de agosto de 2025, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá (Ceflora) e reúne servidores públicos estaduais e municipais, que atuam na execução e gestão do Suas nos municípios de Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Feijó e Tarauacá, além de trabalhadores da assistência social.
A ação é executada pelo governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), da qual Mailza Assis é titular, em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr).
Nesta etapa, serão ofertados os cursos de Atualização sobre Reordenamento da Proteção Social Básica; Atualização sobre Reordenamento da Proteção Social Especial; Introdução do Exercício do Controle Social; Atualização em Vigilância Socioassistencial e Gestão Orçamentária e Financeira.
“Assistência social é a porta de entrada para garantia de direitos. Seja no Cras, Creas, nas secretarias. E nós estamos atentos e trabalhando para garantir proteção e combate à violência contra nossas crianças, idosos, pessoas mais vulneráveis”, destacou a vice-governadora na abertura.
Mailza agradeceu cada um dos servidores pela disponibilidade e reafirmou o compromisso do governo do Acre com o fortalecimento da Assistência Social. “Vocês são muito importantes nesse processo, pois alcançam diretamente as famílias e indivíduos, refletindo melhoria nos serviços socioassistenciais nos municípios acreanos”.
Assistência social fortalecida é população com melhor qualidade de vida
A assistente social Natana Bezerra veio de Marechal Thaumaturgo e falou da expectativa de participar pela primeira vez do curso. “Saio na esperança de adquirir novos aprendizados, atualizações e aplicar tudo que aprender na prática por melhorias para a população do meu município”, disse.
Já Maria Antônia Menezes, psicóloga da Proteção Especial de Porto Walter, participa pela segunda vez do CapacitaSuas. “Ficamos esperando doze anos. Essa atualização vai nos fortalecer na prática para levar o serviço com melhor qualidade para nossos usuários”, destacou.
Durante a abertura, a música esteve presente com apresentações dos corais Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (Ceanon) e do Centro Social dos Direitos da Criança e do Adolescente e Família (Cesdicaf).
O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, destacou que esse programa é um marco no Juruá. “Essa capacitação renasce maior após 10 anos. À medida que um profissional da assistência social é qualificado, certamente ele prestará um melhor serviço para os usuários e quem ganha são os municípios, o estado todo”, disse o gestor.
Ângela Valente, secretária Municipal de Assistência Social de Mâncio Lima, reforçou a importância da realização da capacitação profissional.
“Trouxemos uma equipe de 20 pessoas do Suas de Mâncio Lima, composta por trabalhadores e conselheiros da Assistência Social. Precisamos estar preparados para entender a política como de fato é e garantir direito para aqueles que mais precisam. Esse trabalho realmente favorece a quem está lá na ponta, a quem mais precisa da assistência social.”
Outra assistente social que estava com boas expectativas é Elissandra Silva, de Tarauacá. “Para nós, profissionais, essas capacitações são fundamentais para aperfeiçoar o trabalho que já executamos nos equipamentos da Assistência Social. Atuo há 11 anos, mas nessa semana vou ampliar meu conhecimento, esclarecer dúvidas. Me deixa feliz saber que vou contribuir com minha região”.
A aula inaugural contou com a presença do deputado federal Coronel Ulysses; deputado estadual André Vale; a juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Acre, Marilene Goulart Veríssimo; a secretária Municipal de Assistência Social de Cruzeiro do Sul, Milca Oliveira; a diretora da Política de assistência social da SEASDH, Siomary Benevides; a chefe do departamento de Gestão do Suas da SEASDH, Ângela Albuquerque, além de representantes do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Polícia Rodoviária Federal.
Sobre o CapacitaSuas
O CapacitaSuas é uma estratégia do governo federal para apoiar os estados e o Distrito Federal na execução dos Planos Estaduais de Capacitação do Suas, visando ao aprimoramento da gestão e a progressiva qualificação dos serviços e benefícios socioassistenciais.
Programa
O programa tem como objetivo promover a capacitação dos gestores, trabalhadores e conselheiros da Assistência Social que, pautada pela Gestão do Trabalho e a Educação Permanente, exige um novo perfil de trabalhadores, com uma qualificação e compromisso com o exercício profissional cada vez maiores.
Governo do Acre anuncia licitação para estrada de acesso à comunidade Boca do Caeté em setembro
Obras de pavimentação em Sena Madureira serão custeadas por emenda parlamentar; novo acesso deve melhorar escoamento agrícola e segurança no período de chuvas
A Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP) marcou para 15 de setembro de 2025 a licitação que definirá a empresa responsável pela construção da estrada de acesso à comunidade Boca do Caeté, em Sena Madureira. O processo, realizado através da Concorrência Eletrônica nº 093/2025, receberá propostas até às 9h15 (horário de Brasília) pela plataforma ComprasNet.
A obra – custeada com recursos de emenda parlamentar do ex-deputado federal Gerlen Diniz – atende a uma antiga reivindicação da população local e prevê a pavimentação de vias para melhorar o escoamento da produção rural, reduzir tempo de deslocamento e aumentar a segurança viária, especialmente no período chuvoso.
Com a licitação confirmada, a expectativa do governo é assinar a ordem de serviço ainda em 2025, iniciando as obras logo após a habilitação da empresa vencedora.
Enamed 2025 recebe 105 mil inscrições na primeira edição
A primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) contabiliza 105.320 inscrições, sendo 96.635 confirmados, após o pagamento da taxa de inscrição.
Do total de confirmados no Enamed 2025, 39.839 são estudantes concluintes do curso de medicina neste ano. A participação é obrigatória e a inscrição foi feita pelo coordenador do curso de graduação em medicina.
O Enamed será anual, com início este ano, para avaliar e monitorar a qualidade dos cursos de medicina ao longo dos anos. O novo exame aperfeiçoa o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 56.796 candidatos já são formados em medicina, e estão interessados em usar o resultado do exame para concorrer nos processos seletivos de residência médica de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).
O Enare amplia o acesso à residência médica, modalidade de ensino de pós-graduação destinada somente a médicos formados, sob a forma de cursos de especialização.
Perfil
Do total de 96.635 candidatos confirmados no Enamed 2025, as mulheres são a maioria, representando 58.963 inscritas. Os homens inscritos são 37.672.
Os participantes de 25 anos a 29 anos de idade, são 50.009, sendo 32.692 público externo e 17.317, formandos.
Provas
As provas serão realizadas em 19 de outubro, em 225 municípios.
Na prova serão observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso, além das normas e legislações de regulamentação da profissão de médico no Brasil.
O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas.
Serão cobrados conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia;
- ginecologia e obstetrícia;
- pediatria;
- medicina da família e comunidade;
- saúde coletiva e saúde mental.
Também faz parte do Enamed o questionário obrigatório para o estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade.
Para os demais participantes, deverá ser preenchido o questionário contextual.
O levantamento é composto, ainda, pelo questionário de percepção de prova.
Saiba mais sobre o Enamed no site do exame.
