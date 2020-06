O trabalho é coordenado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A aplicação da vacina nos voluntários deve começar a ocorrer na primeira semana de julho.

Da CNN

O exames sorológicos em voluntários que poderão testar a vacina contra a Covid-19 começaram nesta terça-feira (23). Os candidatos vão participar da terceira fase de testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford.

São homens e mulheres, com idades entre 18 e 55 anos e que não devem ter sido infectado pelo novo coronavírus. Para ajudar nessa verificação, o Grupo Fleury irá realizar pelo menos dois mil diagnósticos para Covid-19 do tipo sorológico para a seleção dos candidatos brasileiros.

A maioria dos participantes deve ser formada por profissionais da área de saúde, o infectologista Celso Granato, do Grupo Fleury, explicou o motivo.

“Uma das etapas da vacinação é comparar quantas pessoas do grupo vacinado pegaram a doença ao longo do tempo e no grupo controle. Então, se você trabalha com pessoas que são profissionais da saúde, a incidência é maior e é uma chance de mostrar que a vacina funcionou na prática

No Brasil, o trabalho é coordenado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A aplicação da vacina nos voluntários deve começar a ocorrer na primeira semana de julho.

O país é o segundo a receber esse teste da vacina. No Reino Unido, a vacina começará a ser testada a partir de quinta-feira (23) em cerca de 10 mil pessoas.

