Volume de serviços no Acre despenca 20,8% em janeiro, maior queda do país, aponta IBGE

Estado registra retração expressiva enquanto setor nacional cresce 0,3%; na comparação anual, recuo é de 9,4%

O volume de serviços no Acre apresentou uma das maiores quedas do país no primeiro mês de 2026, conforme dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira (13).

Na comparação entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, considerando a série com ajuste sazonal, o setor registrou um recuo expressivo de 20,8%. No mesmo período, o resultado nacional apontou crescimento de 0,3%, com o setor igualando o patamar recorde da série histórica.

O desempenho também foi negativo na comparação anual. Em relação a janeiro de 2025, o volume de serviços no Acre apresentou queda de 9,4%, enquanto o Brasil registrou alta de 3,3% no indicador — o 22º resultado positivo consecutivo nesse tipo de comparação.

Acumulados

Com o resultado, o estado também inicia o ano com diminuição de volume nos acumulados. Segundo o levantamento, o setor apresenta queda de 9,4% no acumulado de 2026 até janeiro e recuo de 0,7% nos últimos 12 meses.

Desempenho contrastante com o país:

Acre: Queda de 20,8% (dez/25 → jan/26);

Brasil: Alta de 0,3% no mesmo período;

Diferença: 21,1 pontos percentuais abaixo da média nacional.

Comparação anual também negativa:

Janeiro 2026 x Janeiro 2025: Recuo de 9,4% no Acre (ante alta de 3,3% no Brasil);

Acumulado 2026 (até janeiro): Queda de 9,4%;

Últimos 12 meses: Retração de 0,7%.

Cenário nacional:

Em nível nacional, o setor de serviços segue em trajetória de crescimento e permanece 20,1%acima do patamar registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020.

O avanço observado no país foi impulsionado principalmente pelos segmentos de outros serviços (3,7%), informação e comunicação (1,0%) e transportes (0,4%). Já o grupo de serviços prestados às famílias apresentou redução de 1,2% no início do ano.

De acordo com o gerente da PMS, Rodrigo Lobo, “o resultado de janeiro manteve o setor de serviços em seu nível mais elevado e teve como destaque serviços diversificados investigados em setores distintos, como o agenciamento de espaços de publicidade, os serviços de TI, os financeiros auxiliares e atividades de correio”.

O setor de serviços no Brasil segue aquecido:

Patamar pós-pandemia: 20,1% acima de fevereiro/2020;

Segmentos em alta: Outros serviços, informação/comunicação e transportes;

Destaque negativo: Serviços prestados às famílias apresentaram redução.

Possíveis causas no Acre:

Embora o IBGE não aponte fatores específicos para a queda no estado, especialistas locais sugerem:

Redução do poder de compra da população;

Menor demanda em setores como turismo e eventos;

Impactos de enchentes na logística e comércio regional.

O que dizem os números:

A retração coloca o Acre em posição delicada dentro da economia regional, exigindo atenção de políticas públicas para reaquecer o setor, especialmente em segmentos como:

Serviços profissionais e administrativos;

Transporte e armazenagem;

Serviços de informação e comunicação.

Em 12 estados, a PMS mostrou taxas positivas em janeiro na série com ajuste sazonal. São Paulo (1,6%) exerceu o impacto mais importante na taxa do mês, com Mato Grosso (5,6%), Santa Catarina (1,3%), Rio Grande do Sul (1,1%) e Pará (3,1%) a seguir. As principais influências negativas vieram do Paraná (-7,1%) e Rio de Janeiro (-3,0%).

Na comparação com janeiro de 2025, a alta de 3,3% no volume de serviços foi acompanhada por 16 estados. As perdas mais impactantes vieram de Rio de Janeiro (-3,2%), Minas Gerais (-1,5%) e Rio Grande do Sul (-2,5%) . O Acre, com queda de 9,4%, figura entre os estados com pior desempenho no período.

A PMS do IBGE é a principal pesquisa sobre o comportamento do setor de serviços no país, abrangendo desde pequenos negócios até grandes empresas. Os dados de janeiro acendem alerta para a economia acreana no início de 2026.

Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Serviços (janeiro/2026)

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