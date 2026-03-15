Acre
Volume de serviços no Acre despenca 20,8% em janeiro, maior queda do país, aponta IBGE
Estado registra retração expressiva enquanto setor nacional cresce 0,3%; na comparação anual, recuo é de 9,4%
O volume de serviços no Acre apresentou uma das maiores quedas do país no primeiro mês de 2026, conforme dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira (13).
Na comparação entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, considerando a série com ajuste sazonal, o setor registrou um recuo expressivo de 20,8%. No mesmo período, o resultado nacional apontou crescimento de 0,3%, com o setor igualando o patamar recorde da série histórica.
O desempenho também foi negativo na comparação anual. Em relação a janeiro de 2025, o volume de serviços no Acre apresentou queda de 9,4%, enquanto o Brasil registrou alta de 3,3% no indicador — o 22º resultado positivo consecutivo nesse tipo de comparação.
Acumulados
Com o resultado, o estado também inicia o ano com diminuição de volume nos acumulados. Segundo o levantamento, o setor apresenta queda de 9,4% no acumulado de 2026 até janeiro e recuo de 0,7% nos últimos 12 meses.
Desempenho contrastante com o país:
- Acre: Queda de 20,8% (dez/25 → jan/26);
- Brasil: Alta de 0,3% no mesmo período;
- Diferença: 21,1 pontos percentuais abaixo da média nacional.
Comparação anual também negativa:
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Janeiro 2026 x Janeiro 2025: Recuo de 9,4% no Acre (ante alta de 3,3% no Brasil);
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Acumulado 2026 (até janeiro): Queda de 9,4%;
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Últimos 12 meses: Retração de 0,7%.
Cenário nacional:
Em nível nacional, o setor de serviços segue em trajetória de crescimento e permanece 20,1%acima do patamar registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020.
O avanço observado no país foi impulsionado principalmente pelos segmentos de outros serviços (3,7%), informação e comunicação (1,0%) e transportes (0,4%). Já o grupo de serviços prestados às famílias apresentou redução de 1,2% no início do ano.
De acordo com o gerente da PMS, Rodrigo Lobo, “o resultado de janeiro manteve o setor de serviços em seu nível mais elevado e teve como destaque serviços diversificados investigados em setores distintos, como o agenciamento de espaços de publicidade, os serviços de TI, os financeiros auxiliares e atividades de correio”.
O setor de serviços no Brasil segue aquecido:
Patamar pós-pandemia: 20,1% acima de fevereiro/2020;
Segmentos em alta: Outros serviços, informação/comunicação e transportes;
Destaque negativo: Serviços prestados às famílias apresentaram redução.
Possíveis causas no Acre:
Embora o IBGE não aponte fatores específicos para a queda no estado, especialistas locais sugerem:
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Redução do poder de compra da população;
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Menor demanda em setores como turismo e eventos;
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Impactos de enchentes na logística e comércio regional.
O que dizem os números:
A retração coloca o Acre em posição delicada dentro da economia regional, exigindo atenção de políticas públicas para reaquecer o setor, especialmente em segmentos como:
- Serviços profissionais e administrativos;
- Transporte e armazenagem;
- Serviços de informação e comunicação.
Em 12 estados, a PMS mostrou taxas positivas em janeiro na série com ajuste sazonal. São Paulo (1,6%) exerceu o impacto mais importante na taxa do mês, com Mato Grosso (5,6%), Santa Catarina (1,3%), Rio Grande do Sul (1,1%) e Pará (3,1%) a seguir. As principais influências negativas vieram do Paraná (-7,1%) e Rio de Janeiro (-3,0%).
Na comparação com janeiro de 2025, a alta de 3,3% no volume de serviços foi acompanhada por 16 estados. As perdas mais impactantes vieram de Rio de Janeiro (-3,2%), Minas Gerais (-1,5%) e Rio Grande do Sul (-2,5%) . O Acre, com queda de 9,4%, figura entre os estados com pior desempenho no período.
A PMS do IBGE é a principal pesquisa sobre o comportamento do setor de serviços no país, abrangendo desde pequenos negócios até grandes empresas. Os dados de janeiro acendem alerta para a economia acreana no início de 2026.
Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Serviços (janeiro/2026)
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Comando Policial estreia na TV Norte SBT Acre
A partir do dia 16 de março, a programação da TV Norte SBT Acre ganha um reforço no jornalismo policial com a estreia do programa Comando Policial. A atração será exibida de segunda a sexta-feira, às 10h30, levando ao público informações atualizadas sobre segurança pública, prestação de serviço e os principais acontecimentos do estado.
O programa chega com a proposta de aproximar a população das notícias que impactam diretamente o dia a dia da sociedade. Com linguagem clara e dinâmica, o Comando Policial vai mostrar operações policiais, ocorrências em tempo real, investigações, denúncias da comunidade e histórias que marcam a rotina das forças de segurança no Acre.
A atração também abrirá espaço para entrevistas com autoridades, especialistas e representantes das instituições de segurança, além de quadros voltados à orientação da população sobre prevenção à violência e cidadania.
Com uma abordagem firme, responsável e comprometida com a verdade, o Comando Policial promete se tornar uma importante fonte de informação para os telespectadores da TV Norte SBT Acre, reforçando o compromisso da emissora com o jornalismo regional e com a comunidade acreana.
A estreia acontece no dia 16 de março, às 10h30 da manhã, levando ao ar um novo espaço para a informação policial, com credibilidade, agilidade e participação popular.
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Dia do Consumidor: MPAC divulga orientações sobre direitos básicos para evitar prejuízos
Publicação lista direitos como troca de produtos com defeito, arrependimento de compras online e informações claras sobre serviços
Em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado neste domingo (15), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) publicou em suas redes sociais uma série de orientações sobre direitos básicos que devem ser garantidos nas relações de consumo.
A publicação destaca que muitas pessoas ainda não conhecem seus direitos ao comprar um produto ou contratar um serviço, o que pode gerar problemas ou dificuldades quando algo não sai como esperado.
“E muita gente ainda não conhece os próprios direitos na hora de comprar um produto ou contratar um serviço”, diz o post divulgado pelo órgão.
Informação como proteção
Segundo o MPAC, ter acesso à informação é uma forma importante de proteção para evitar prejuízos.
“Nesse post você fica sabendo sobre alguns direitos do consumidor para evitar dor de cabeça e te ajudar quando algo não sai como deveria. Informação também é uma forma de proteção”, acrescenta a publicação.
Direitos destacados
Entre os direitos destacados pelo órgão estão:
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Trocar ou consertar produtos com defeito
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Receber o dinheiro de volta caso o problema não seja resolvido
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Receber informações claras sobre produtos ou serviços
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Desistir de compras feitas pela internet em até sete dias
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Não ser enganado por propaganda falsa ou abusiva
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Trocar produtos vencidos ou estragados
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Ter acesso à nota fiscal ou comprovante de compra
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Exigir o cumprimento de ofertas e promoções anunciadas
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Ter acesso a produtos com rotulagem clara, incluindo ingredientes e prazo de validade
Orientações adicionais
O Ministério Público também orienta os consumidores a guardarem comprovantes e buscarem informações sempre que necessário. A publicação completa pode ser consultada nas redes sociais da instituição @mpacre.
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Monitorado por tornozeleira é esfaqueado pela namorada durante discussão em Rio Branco
Homem de 43 anos foi atingido no peito dentro de casa e conseguiu pedir ajuda antes de cair na rua; suspeita fugiu após o crime
O monitorado por tornozeleira eletrônica Evaldo Valdomiro dos Santos, de 43 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (14), dentro de uma residência localizada na Rua Benjamin Constant, no bairro da Base, em Rio Branco. Ele foi atingido com um golpe de faca no peito desferido pela própria namorada, Raquel Feitosa da Silva, de 23 anos, que fugiu após o ataque.
De acordo com testemunhas, o casal estava dentro da casa quando iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, com os ânimos exaltados, a mulher teria se apoderado de uma faca e desferido um golpe que atingiu o peito de Evaldo.
Mesmo gravemente ferido, o homem ainda conseguiu sair da residência e caminhar até a rua, onde pediu ajuda a amigos que moram na região. Em seguida, ele acabou caindo em via pública.
Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.
Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no endereço, colheram informações com testemunhas e realizaram buscas na região para tentar localizar a suspeita, mas ela não foi encontrada.
O caso está sendo investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo informações da polícia, Raquel Feitosa da Silva possui passagem pelo crime de homicídio e, na noite anterior ao ocorrido, também teria esfaqueado outro homem em Rio Branco.
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