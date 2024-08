Vizinha ‘barraqueira’ agride idosa que tentava separar briga da filha

O edital exige a construção de um estádio com o mínimo de 70 mil lugares e estabelece uma série de diretrizes a serem cumpridas pelos interessados, como plano de mobilidade urbana que privilegie o uso de transporte coletivo

O Flamengo arrematou nesta quarta-feira (31), por R$ 138,1 milhões, o terreno do Gasômetro onde será construído o tão sonhado estádio do clube. O leilão começou às 14h30, após a Prefeitura do Rio conseguir uma liminar por meio da Procuradoria do Município.

Apenas o Flamengo apresentou proposta pelo terreno. Além dos dirigentes do Flamengo, o prefeito Eduardo Paes marcou presença no leilão, realizado na sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova.

O leilão do terreno foi aberto a todos os interessados e destinado a promover a renovação urbana da região da Zona Portuária.

“Nós entendíamos e sabíamos por óbvio também que havia uma demanda por parte do maior clube do Brasil, que é o Flamengo, que é tão tradicional, tão importante, que com mais de 100 anos, nós estamos falando em 120 anos de história, sem um estádio ainda”, disse o prefeito Eduardo Paes.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, revelou a data na qual pretende inaugurar o novo estádio rubro-negro e o custo total com as obras.

“A princípio, a data que colocamos seria no aniversário do Flamengo no dia 15 de novembro de 2029. Pelo empenho que teremos, da velocidade, quem sabe a gente não inaugura antes? A gente espera que seja algo entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais”, disse.

O edital exige a construção de um estádio com o mínimo de 70 mil lugares e estabelece uma série de diretrizes a serem cumpridas pelos interessados, como plano de mobilidade urbana que privilegie o uso de transporte coletivo, áreas temáticas ao redor do estádio, ciclovias que conectem o estádio a áreas residenciais e comerciais próximas dentre outras.

A suspensão inicial do leilão, ordenada pelo juiz Marcelo Barbi Gonçalves da 7ª Vara Federal do Rio, respondia a uma ação popular que questionava a legalidade do processo de desapropriação, alegando desvio de finalidade e vícios formais.

O pedido foi feito pelo advogado Vinicius Monte Custodio. Ele, inclusive, está sofrendo com a torcida rubro-negra. Após a decisão em favor do advogado, os torcedores foram atrás de suas redes sociais e derrubaram o perfil.

