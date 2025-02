Viúva de jovem morto por policial cobra justiça: “Ele tem que pagar pelo crime que cometeu”

Jorge Sidney, de 56 anos, alega legítima defesa; delegado vai confrontar depoimentos para concluir inquérito em 30 dias

O policial Jorge Sidney de Oliveira Barbosa, de 56 anos, foi liberado após prestar depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na tarde desta segunda-feira (10). O militar da reserva remunerada é acusado de matar o cunhado Joel Martins, de 21 anos, com um tiro de pistola calibre 40, na noite de sábado (8), na casa da família, localizada na Rua Alexandre Lopes, no Bairro do Bosque.

Joel Martins, que vivia há quatro meses com Ruslene Maria, irmã do acusado, foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro da Capital, mas não resistiu ao ferimento. Jorge Sidney se apresentou à DHPP acompanhado do advogado Wellington Silva, que afirmou que o policial colaborou com a investigação e agiu em legítima defesa.

Como o interrogatório ocorreu fora do período de flagrante e sem mandado de prisão, o acusado foi liberado após o procedimento. O delegado Leonardo Ribeiro, responsável pelo caso, vai confrontar as declarações da viúva de Joel Martins com o depoimento do irmão dela. A previsão é que o inquérito seja concluído em 30 dias.

