A sobrevivência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro depende exclusivamente de uma vitória sobre o Corinthians, neste domingo (21), na Neo Química Arena. As chances de o time carioca evitar o rebaixamento caíram após a goleada do Bahia sobre o Fortaleza por 4 a 0, na Arena Castelão, pela penúltima rodada, no sábado.

O resultado deixou os dois times nordestinos com 41 pontos. O Vasco tem 37 e reuniria pouca chance de ultrapassá-los se empatar com o Corinthians. Nesse caso, o Cruzmaltino chegaria no máximo aos mesmos 41 pontos e 10 vitórias. O Bahia tem 11 vitórias, enquanto o Fortaleza soma 10 triunfos e 12 gols a mais de saldo que os cariocas. Em caso de derrota para o Timão, o rebaixamento do Vasco estará decretado.

Se vencer o Corinthians, o Vasco evitará queda precoce, mas ainda estará longe de uma situação privilegiada. A equipe de Vanderlei Luxemburgo entrará na última rodada precisando de uma combinação de resultados, envolvendo Bahia, Fortaleza e Sport, para evitar o quarto rebaixamento de sua história.

Apesar da vitória, o Bahia ainda não está com folga para se livrar do rebaixamento. Como o Goiás ainda pode atingir 42 pontos, o time tricolor depende de um triunfo na última rodada sobre o Santos para escapar da degola. O Fortaleza está na mesma situação e também precisa de um triunfo sobre o Fluminense na última partida para seguir na Série A.

Confira as chances de cada um dos cinco times para escapar do rebaixamento:

SPORT

Depende de um ponto nos dois últimos jogos. O time pernambucano soma 42 pontos e enfrenta o Atlético-MG, neste domingo, na Ilha do Retiro. Na última rodada, encara o Athletico-PR na Arena da Baixada. Se perder do Atlético-MG, pode se livrar da queda se o Vasco não bater o Corinthians neste domingo (21).

BAHIA

Precisa de uma vitória na última rodada contra o Santos na Arena Fonte Nova. Estará livre do rebaixamento já neste domingo (21), caso o Vasco não vença o Corinthians e o Goiás não derrote o RB Bragantino.

FORTALEZA

Precisa ganhar do Fluminense, no Maracanã, na última rodada. Estará livre do rebaixamento neste domingo (21), caso o Vasco perca para o Corinthians e o Goiás não vença o RB Bragantino.

VASCO

Precisa ganhar os dois jogos restantes: Corinthians na Neo Química Arena e Goiás em São Januário. E torcer para Bahia ou Fortaleza não vencer na última rodada ou para o Sport perder seus dois jogos. Se empatar um deles, terá de torcer para o Fortaleza perder para o Fluminense na última rodada e tirar uma diferença de 12 gols de saldo.

GOIÁS

Precisa vencer os dois jogos restantes: RB Bragantino no estádio da Serrinha e Vasco em São Januário. Além disso, terá de torcer para o Bahia perder para Santos na última rodada ou para o Fortaleza não derrotar o Fluminense.

