Vitor Roque desencanta, e Palmeiras vence Vasco pelo Brasileirão

Depois da derrota por 3 a 0 na estreia do Campeonato Estadual Sub-20 para o Santa Cruz na sexta, dia 2, o elenco do Rio Branco voltou aos treinamentos neste domingo, 4, no José de Melo, com um trabalho físico sob o comando do professor Wemerson Rambinho. A próxima partida do Estrelão no torneio será contra a Assermurb na sexta, dia 9, no Florestão.

Serão cobrados

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou conversas com atletas durante a semana antes da segunda partida do Estadual.

“Não gostei do resultado e do futebol apresentado. Vou conversar com professor (Tony Pantera) e com os atletas. É preciso trabalhar mais e melhorar em todos os aspectos”, afirmou Valdemar Neto.

Mais reforços

Valdemar Neto confirmou a chegada de mais reforços para a sequência do Estadual.

“Alguns dos nossos atletas não foram regularizados e vamos trazer mais três ou quatro peças. Vamos ter um time capaz de lutar pela conquista do título”, avaliou o presidente.

