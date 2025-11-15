Acre
Vítima de infarto é socorrida pelo programa Conecta Coração, da Sesacre
O que começou como uma manhã comum terminou em susto para o morador Paulo Rogge, 57 anos, de Senador Guiomard. Por volta das 5h30 da quarta-feira, 12, ele acordou com uma dor leve no peito. Após ir ao banheiro e retornar à varanda, percebeu que o incômodo se intensificava rapidamente.
“Começou a apertar, a dor desceu para o braço esquerdo e eu fiquei com medo. Já tinha sentido algo parecido antes”, relatou. Sem condições de dirigir, Paulo pediu ajuda ao vizinho, que o levou ao Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, no próprio município.
Atendimento rápido e decisão imediata
Ao chegar à unidade, o atendimento foi acelerado graças ao programa Conecta Coração, que integra a linha de cuidado para infarto e acidente vascular cerebral (AVC) em todo o Acre. A médica Sabrina Medeiros, que estava de plantão, explica que os protocolos foram seguidos rapidamente.
“Ele relatava dor torácica e seguimos o protocolo. Em menos de dez minutos já tínhamos o eletrocardiograma, e ficou claro que se tratava de um infarto. Acionamos imediatamente o Conecta Coração para discutir o caso com o cardiologista”, destacou.
O suporte especializado confirmou a gravidade: Paulo estava diante de um infarto agudo do miocárdio com supra, quadro que exige intervenção imediata. As medicações foram iniciadas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionado para transferi-lo à unidade especializada em Rio Branco.
Procedimento e recuperação
Na capital, Paulo passou por cateterismo e angioplastia, procedimento no qual foram implantados dois stents para desobstruir as artérias. “Graças a Deus estou bem. Fiquei consciente o tempo todo e fui muito bem atendido. Hoje, 24 horas após o ocorrido, não sinto mais nada”, afirmou.
Para o analista do programa, Pablo Germano, o caso ilustra o propósito central da iniciativa. “O Conecta Coração foi criado para dar celeridade ao atendimento, oferecendo suporte especializado 24 horas por dia. Cada minuto conta. No caso do seu Paulo, o diagnóstico foi confirmado rapidamente e ele pôde ser transferido com segurança para fazer o procedimento logo em seguida”, explicou.
Ele também reforçou a importância de reconhecer os sinais de alerta: “Dor no peito que irradia para o braço, mandíbula, pescoço ou região gástrica exige atendimento imediato.”
Programa leva suporte especializado ao interior
Lançado em abril deste ano pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Conecta Coração recebeu investimento superior a R$ 4 milhões. O programa permite que profissionais de saúde da capital e do interior tenham acesso, em tempo real, ao suporte de especialistas, compartilhando exames e condutas clínicas com agilidade.
O Acre é o primeiro estado da região Norte a oferecer esse tipo de assistência em toda a rede pública, garantindo mais rapidez no atendimento a pacientes com infarto e AVC — condições em que cada segundo pode significar a diferença entre a vida, a morte ou sequelas graves.
O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância do serviço.
“Quando a gente fala do Conecta Coração, a gente está falando de vidas que continuam. O caso do seu Paulo mostra exatamente por que esse programa existe: para garantir que ninguém fique desassistido no momento mais crítico. Cada profissional envolvido, do interior à capital, trabalha conectado por um único propósito: dar a resposta certa, no tempo certo. É emocionante ver que a tecnologia, unida ao esforço das nossas equipes, está salvando histórias como a dele”, afirmou.
Reconhecimento e gratidão
Recuperado e aliviado, Paulo reconhece a importância de ter buscado atendimento a tempo. “O atendimento foi maravilhoso. Se eu tivesse esperado mais, podia ter sido diferente. Sou muito grato a todos”, concluiu.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Secretário nega perseguição e defende: cargos comissionados são para aliados do governo
Luiz Calixto afirma que cargo comissionado é para aliados após demissão de marido do prefeito de Feijó; exoneração ocorreu dois dias após adesão de Railson Ferreira a Alan Rick
O secretário de Estado de Governo do Acre, Luiz Calixto, defendeu publicamente a exoneração de Willian Bezerra, marido do prefeito de Feijó, Railson Ferreira, de cargo comissivo no Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), afirmando que cargos de livre nomeação devem ser ocupados por pessoas alinhadas ao projeto político do governo.
A declaração foi dada durante entrevista ao programa Gazeta Entrevista desta sexta-feira (14), dois dias após o prefeito participar da filiação do senador Alan Rick ao Republicanos.
“É muito interessante um cidadão estar dentro do seu governo, cuspindo no prato que está comendo. Isso não existe. O projeto político é feito para aqueles que ajudaram a contemplar”, afirmou Calixto, acrescentando que tanto Alan Rick quanto o deputado federal Roberto Duarte mantêm em seus gabinetes servidores comprometidos com seus mandatos. O caso gerou acusações de perseguição política por parte de parlamentares governistas.
“Quase todos os dias o governo exonera e nomeia pessoas. Ocorre que, nesse momento político, aparecem as vítimas e os salvadores da pátria”, destacou Calixto. “Quiseram classificar essa mudança que ocorreu em Feijó a um ato de perseguição política, mas o prefeito Railson tem quatro secretários que são cedidos pelo governo. Um bombeiro, um policial militar e dois agentes de polícia civil. Então, que perseguição é essa?”, completou.
Calixto também questionou se o prefeito Railson Ferreira, o deputado federal Roberto Duarte e o senador Alan Rick, teriam em suas equipes pessoas trabalhando contra eles. “Eu acho que não. Então, quer dizer que dentro do governo da governadora Mailza, que tem uma candidatura afirmada, em crescimento, um cidadão vai trabalhar contra ela, agredir? Eles fazem isso e depois escalam uma milícia digital, que eu tenho pena”, disse.
O secretário reforçou que cargos de livre nomeação devem ser ocupados por pessoas alinhadas ao projeto político. Ele afirmou que tanto o senador Alan Rick quanto o deputado Roberto Duarte, têm dentro de seus gabinetes, servidores comprometidos com seus mandatos.
“Da mesma forma o governador Gladson Cameli e a governadora Mailza Assis. O projeto político é feito para aqueles que ajudaram a contemplar”, completou o secretário de Estado de Governo do Acre, Luiz Calixto.
Acre lidera ranking nacional com custo de construção mais caro do Brasil: R$ 2.196 por m²
Estado lidera ranking nacional com valor 28% acima da média de outros estados; logística, mão de obra e menor escala de obras explicam preços elevados
O Acre ocupa a posição mais desconfortável no ranking da construção civil brasileira: tem o metro quadrado mais caro do país, chegando a R$ 2.196 segundo dados do IBGE SINAPI de março de 2025. O valor impressiona pela diferença abissal em relação aos demais estados – aproximadamente R$ 500 acima da média e 28% mais caro que a maioria das unidades federativas, com a maior variação mensal registrada (4,11%).
A combinação de fatores como a distância dos centros industriais, que encarece o transporte de materiais, a menor oferta de mão de obra especializada e o reduzido volume de obras – que impede economias de escala – coloca o Acre em patamar isolado no topo do ranking. Características técnicas específicas da região, como adaptações ao solo e tipos de fundação, também contribuem para os custos elevados, tornando a construção civil no estado a mais cara entre todas as unidades federativas analisadas.
Fatores que elevam os custos
🚚 Logística: Distância dos centros industriais encarece transporte de materiais
👷 Mão de obra: Menor oferta de profissionais especializados
📊 Economia de escala: Volume reduzido de obras dilui custos
🏗️ Características técnicas: Adaptações ao solo e fundações especiais
Comparativo nacional
📈 Acre: R$ 2.196/m² (liderança isolada)
📈 Demais estados: Entre R$ 1.700 e R$ 2.121
A posição de destaque no ranking reflete desafios históricos do desenvolvimento regional no Acre, onde a combinação de isolamento geográfico, mercado reduzido e custos logísticos elevados impacta diretamente o setor da construção civil e o acesso à moradia pela população.
Denúncias de extrativistas do Acre derrubam esquema bilionário de grilagem ligado a condenado por morte de Dorothy Stang
Operação Terra Prometida revelou destruição de 598 hectares na Floresta do Antimary; quatro envolvidos foram condenados pela Justiça Federal, incluindo Amair Feijoli da Cunha
Um dos maiores esquemas de grilagem e destruição ambiental da Amazônia começou a ser desmontado a partir de denúncias de extrativistas da Floresta Estadual do Antimary, em Sena Madureira. As queixas sobre ameaças, ocupações ilegais e desmatamento acelerado em glebas públicas federais no Acre deram origem a investigações que culminaram na condenação de quatro envolvidos pela Justiça Federal – entre eles Amair Feijoli da Cunha, já condenado pelo assassinato da missionária Dorothy Stang em 2005.
Os moradores tradicionais relataram que posseiros da Fazenda Canaã, dentro da área do Antimary, promoviam intenso desmatamento para abertura de pastos e intimidavam famílias extrativistas.
A ação criminosa devastou 598 hectares de floresta – equivalente a quase 600 campos de futeiro – causando prejuízo ambiental estimado em R$ 18 milhões. As denúncias acreanas foram o estopim da Operação Terra Prometida, que posteriormente se conectou à Operação Xingu para desarticular um esquema ainda maior no sul do Amazonas.
Do Antimary ao sul do Amazonas: o esquema revelado
A Operação Xingu comprovou que o grupo atuava entre os dois estados, envolvendo um grileiro, pecuaristas e um técnico responsável por “esquentar” propriedades no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no Cadastro Ambiental Rural.
No sul do Amazonas, o esquema destruiu cerca de 800 hectares de floresta apenas em 2022, ampliando o rastro de devastação iniciado no Acre.
Condenados
A Justiça Federal sentenciou:
Amair Feijoli da Cunha – 9 anos de prisão + 220 dias-multa
Patrick Coutinho da Cunha – 12 anos e 8 meses + 214 dias-multa
José Admir Ferreira – 12 anos e 9 meses + 190 dias-multa
Alexandre Alcantra Costa – 6 anos e 4 meses + 130 dias-multa
Para reparação dos danos, o valor mínimo fixado foi de R$ 20,71 milhões.
As sentenças ainda não são definitivas e podem ser avaliadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Morte de missionária americana no Pará completará 21 anos em fevereiro 2026
O dia 12 de fevereiro de 2005 marcou a história dos conflitos agrários no Pará. Foi nesta data que a missionária Dorothy Stang foi assassinada em Anapu, sudoeste do Pará. A vítima relatava que sofria ameaças e, segundo pessoas próximas da religiosa, sua morte estava anunciada: o clima era tenso na região e, no dia do crime, Dorothy tinha um encontro marcado com agricultores da região. “Eu pedi a ela que não fosse para a reunião, eu sabia que aquilo poderia ser uma cilada”, relembra o procurador Felício Pontes Jr, do Ministério Público Federal.
Dorothy Stang foi morta com seis tiros pelo pistoleiro Rayfran das Neves Sales. A repercussão internacional do caso deu visibilidade para conflitos de terra na Amazônia. Na época, a ministra do meio ambiente, Marina Silva, esteve na região e deslocou um aparato policial para as investigações. As polícias civil e federal iniciaram uma caçada para prender os suspeitos. Rayfran foi detido 3 dias após o crime.
O repórter da Rede Globo, Jonas Campos, acompanhou a prisão dos acusados e fez uma entrevista exclusiva com Vitalmiro Bastos de Moura, um dos mandantes do crime. “Nesta entrevista ele caiu em contradição em vários momentos, e deixou claro que escondia alguma coisa”, relembra Jonas. “Me lembro de uma frase emblemática do bispo de Altamira, que declarou ‘aqui quem manda é a lei do .38, é a lei da bala’ durante o velório da missionária”, conta.
Dorothy Stang era de uma congregação católica. Ela veio para o Brasil em 1966. Nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, mas decidiu ser cidadã brasileira. Foi naturalizada e passou a morar na Amazônia. Em Anapu, conheceu o drama do pequeno agricultor, sem terra para trabalhar. Virou uma liderança na luta pela reforma agrária e começou a incomodar madeireiros, fazendeiros e grileiros da região.
“É justamente aí que as pessoas envolvidas no crime começaram a alertar que se ela desenvolvesse esse trabalho que estava desenvolvendo, com certeza, muitas terras retornariam para a união e aí começou a ser planejada a morte dela”, avalia o promotor Edson Cardoso, que atuou em julgamentos contra os acusados do crime.
Dorothy coordenava projetos de uso sustentável da floresta em áreas de assentamento do Incra onde, segundo o MPF, o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura possuia títulos de terra ilegais. “Todos aqueles documentos que tinham sobre aquela terra, eles apareceram depois que a irmã Dorothy e seus comunitáriosse estabeleceram na região”, disse Felício Pontes.
“Naquela época nós ainda éramos líderes no Brasil, o estado de maior grilagem de terras. Se todos os ocupantes de registros de terra fossem para as suas terras, nós precisaríamos de 3 “Parás”, avalia.
Condenações
Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, e Regivaldo Pereira Galvão, apontados como mandantes do crime, foram condenados a 30 anos de prisão. Bida sentou quatro vezes no banco dos réus. Ele teria oferecido R$ 50 mil pela morte da missionária. Amair Feijoli da Cunha pegou 18 anos de cadeia por ter contratado os pistoleiros Rayfran e Clodoaldo Carlos Batista. A pena de Rayfran foi de 28 anos, e Clodoaldo foi sentenciado a 17. Os julgamentos começaram um ano após os assassinatos, em 2006.
“Eu não tenho conhecimento, no estado do Pará, hoje de morosidade ou de algum crime no campo que falte julgamento. O que acontecia anteriormente era que nós tínhamos uma carência de juízes nas comarcas e, com esse avanço do judiciário, dos 144 municípios nós temos mais de 120 comarcas”, avalia o juiz do caso, Moisés Flexa.
Justiça
Para as entidades que defendem os direitos humanos, muito ainda precisa ser feito para diminuir os problemas no campo – mas as condenações dos réus foram consideradas uma vitória contra a impunidade. “A partir deste marco, desta luta, as pessoas passaram a acreditar que é sim possível julgar, levar ao banco dos réus, homens poderosos, ricos e condená-los como foi feito no caso Dorothy”, destaca Dinailson Benassuly, do comitê Dorothy.
“Nenhuma lutador pela justiça e pela vida, ou mártir, morreu em vão. Essel egado jamais será esquecido e vai se transformando em uma consciência da mesma causa pela qual ela lutou, junto aos que hoje estão em Anapu e em outros lugares”, avalia o padre Paulinho, da Comissão Pastoral da Terra.
