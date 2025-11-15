Vítima de infarto é socorrida pelo programa Conecta Coração, da Sesacre

O que começou como uma manhã comum terminou em susto para o morador Paulo Rogge, 57 anos, de Senador Guiomard. Por volta das 5h30 da quarta-feira, 12, ele acordou com uma dor leve no peito. Após ir ao banheiro e retornar à varanda, percebeu que o incômodo se intensificava rapidamente.

“Começou a apertar, a dor desceu para o braço esquerdo e eu fiquei com medo. Já tinha sentido algo parecido antes”, relatou. Sem condições de dirigir, Paulo pediu ajuda ao vizinho, que o levou ao Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, no próprio município.

Atendimento rápido e decisão imediata

Ao chegar à unidade, o atendimento foi acelerado graças ao programa Conecta Coração, que integra a linha de cuidado para infarto e acidente vascular cerebral (AVC) em todo o Acre. A médica Sabrina Medeiros, que estava de plantão, explica que os protocolos foram seguidos rapidamente.

“Ele relatava dor torácica e seguimos o protocolo. Em menos de dez minutos já tínhamos o eletrocardiograma, e ficou claro que se tratava de um infarto. Acionamos imediatamente o Conecta Coração para discutir o caso com o cardiologista”, destacou.

O suporte especializado confirmou a gravidade: Paulo estava diante de um infarto agudo do miocárdio com supra, quadro que exige intervenção imediata. As medicações foram iniciadas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionado para transferi-lo à unidade especializada em Rio Branco.

Procedimento e recuperação

Na capital, Paulo passou por cateterismo e angioplastia, procedimento no qual foram implantados dois stents para desobstruir as artérias. “Graças a Deus estou bem. Fiquei consciente o tempo todo e fui muito bem atendido. Hoje, 24 horas após o ocorrido, não sinto mais nada”, afirmou.

Para o analista do programa, Pablo Germano, o caso ilustra o propósito central da iniciativa. “O Conecta Coração foi criado para dar celeridade ao atendimento, oferecendo suporte especializado 24 horas por dia. Cada minuto conta. No caso do seu Paulo, o diagnóstico foi confirmado rapidamente e ele pôde ser transferido com segurança para fazer o procedimento logo em seguida”, explicou.

Ele também reforçou a importância de reconhecer os sinais de alerta: “Dor no peito que irradia para o braço, mandíbula, pescoço ou região gástrica exige atendimento imediato.”

Programa leva suporte especializado ao interior

Lançado em abril deste ano pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Conecta Coração recebeu investimento superior a R$ 4 milhões. O programa permite que profissionais de saúde da capital e do interior tenham acesso, em tempo real, ao suporte de especialistas, compartilhando exames e condutas clínicas com agilidade.

O Acre é o primeiro estado da região Norte a oferecer esse tipo de assistência em toda a rede pública, garantindo mais rapidez no atendimento a pacientes com infarto e AVC — condições em que cada segundo pode significar a diferença entre a vida, a morte ou sequelas graves.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância do serviço.

“Quando a gente fala do Conecta Coração, a gente está falando de vidas que continuam. O caso do seu Paulo mostra exatamente por que esse programa existe: para garantir que ninguém fique desassistido no momento mais crítico. Cada profissional envolvido, do interior à capital, trabalha conectado por um único propósito: dar a resposta certa, no tempo certo. É emocionante ver que a tecnologia, unida ao esforço das nossas equipes, está salvando histórias como a dele”, afirmou.

Reconhecimento e gratidão

Recuperado e aliviado, Paulo reconhece a importância de ter buscado atendimento a tempo. “O atendimento foi maravilhoso. Se eu tivesse esperado mais, podia ter sido diferente. Sou muito grato a todos”, concluiu.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

