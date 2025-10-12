Vírus no WhatsApp abre portas para hackers

Extremistas têm até meio-dia de segunda (13) para devolver sequestrados conforme acordo de paz mediado pelos EUA

Os terroristas do Hamas já dividiram os reféns israelenses vivos em grupos e os levaram para três localidades diferentes, neste domingo (12), como preparação para a entrega à Cruz Vermelha, intermediária entre os extremistas e o governo de Benjamin Netanyahu. A informação é da rede árabe Al Jazeera.

Uma fonte ligada aos extremistas disse à emissora, sob condição de anonimato. que uma delegação do grupo terrorista vai se encontrar ainda nesta noite para acertar os detalhes da devolução dos sequestrados. O prazo final é o meio-dia de segunda-feira (13), 6h no horário de Brasília.

Ao mesmo tempo, os líderes do grupo terrorista Hamas estão em contato intenso com países que mediam o acordo a fim de refinar a lista de prisioneiros palestinos que serão soltos. Israel teria rejeitado soltar alguns nomes indicados pelos extremistas.

Reféns dos terroristas

Os israelenses projetam para as primeiras horas da manhã de segunda-feira (13), no horário local (início da madrugada no Brasil), a libertação de 20 reféns e a entrega de 28 corpos pelos terroristas do Hamas.

A informação é do Escritório do Primeiro-ministro de Israel, conforme afirmou a porta-voz Shosh Bedrosian. Assim que Israel confirmar o recebimento de todos os reféns em seu território, os 250 prisioneiros palestinos começarão a ser libertados.

Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou ao coordenador do grupo para reféns e desaparecidos, Gal Hirsch, que o país está pronto. “Israel está preparado para imediatamente receber todos os nossos reféns”, afirmou.

Mais cedo, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que os reféns poderiam ser libertados “a qualquer momento” em uma entrevista à rede americana NBC News neste domingo.

“O presidente dos Estados Unidos está planejando viajar ao Oriente Médio para recepcionar os reféns na segunda de manhã, no horário local, o que deverá ser tarde, você sabe, noite de domingo ou na madrugada de segunda-feira aqui”, acrescentou.

Donald Trump deverá chegar a Israel por volta das 9h de segunda-feira (13), quando os reféns já deverão ter sido liberados. Trump deverá visitar um hospital que vai abrigar os sequestrados, há 2 anos sob cárcere dos terroristas do Hamas.

Dois anos de guerra

A guerra começou quando terroristas liderados pelo Hamas lançaram um ataque surpresa ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 250 feitas reféns.

Na ofensiva israelense que se seguiu, mais de 67 mil palestinos foram mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não diferencia entre civis e combatentes, mas afirma que cerca de metade das mortes foram de mulheres e crianças.

A guerra destruiu grandes áreas de Gaza e deslocou cerca de 90% dos seus 2 milhões de residentes. Também desencadeou outros conflitos na região, provocou protestos em todo o mundo e levou a alegações de genocídio que Israel nega.

Embora tanto os israelenses quanto os palestinos em Gaza tenham acolhido com satisfação a suspensão inicial dos combates e os planos para libertar os reféns e prisioneiros, o destino a longo prazo do cessar-fogo permanece incerto.

Questões importantes sobre a governança de Gaza e o destino pós-guerra do Hamas ainda precisam ser resolvidas. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse em uma postagem no X que instruiu as Forças Armadas de Israel a se prepararem para começar a destruir a rede de túneis construída pelo Hamas sob Gaza “por meio do mecanismo internacional que será estabelecido sob a liderança e supervisão dos EUA” assim que os reféns forem libertados.