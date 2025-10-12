Brasil
Vírus no WhatsApp abre portas para hackers
Centenas de usuários no Brasil são atingidos por arquivos falsos
assumam o controle de computadores e roubem senhas, alertam pesquisadores da empresa de cibersegurança Trend Micro, segundo reportagem do site g1. O novo vírus, batizado de Sorvepotel, circula em mensagens e grupos do aplicativo. Da mesma forma, usa e-mails para se espalhar.
Quando o arquivo é aberto, o malware se infiltra no sistema de modo persistente. “É aberta uma porta de comunicação. A partir disso, o sistema de ataque passa a receber instruções externas”, explica Marcelo Sanches, líder técnico da Trend Micro Brasil. “A máquina da vítima fica sob comando do atacante.”
Vírus atacam computadores com Windows
O vírus afeta apenas computadores com Windows. Os criminosos costumam induzir o usuário a executá-lo com mensagens como “Baixa o ZIP no PC e abre”. As mensagens aparecem em companhia de comprovantes de pagamento ou orçamentos falsos. Conforme a Trend Micro, o Sorvepotel tem dois principais objetivos:
- Roubar credenciais bancárias e de criptomoedas, exibindo versões falsas de sites legítimos;
- Assumir o controle do WhatsApp Web, para enviar o mesmo arquivo malicioso aos contatos da vítima.
De acordo com o levantamento da consultoria, 457 das 477 infecções detectadas ocorreram no Brasil, o que indica foco específico no país. O arquivo malicioso faz verificações de idioma, formato de data e localização para confirmar que o usuário é brasileiro antes de agir.
O WhatsApp orienta seus usuários a abrirem apenas links e arquivos de pessoas conhecidas. Afirma principalmente que “mantém esforços contínuos para reforçar a segurança do aplicativo”.
Terroristas do Hamas separam reféns e os enviam a três locais antes de entregá-los a Israel
Extremistas têm até meio-dia de segunda (13) para devolver sequestrados conforme acordo de paz mediado pelos EUA
Os terroristas do Hamas já dividiram os reféns israelenses vivos em grupos e os levaram para três localidades diferentes, neste domingo (12), como preparação para a entrega à Cruz Vermelha, intermediária entre os extremistas e o governo de Benjamin Netanyahu. A informação é da rede árabe Al Jazeera.
Uma fonte ligada aos extremistas disse à emissora, sob condição de anonimato. que uma delegação do grupo terrorista vai se encontrar ainda nesta noite para acertar os detalhes da devolução dos sequestrados. O prazo final é o meio-dia de segunda-feira (13), 6h no horário de Brasília.
Ao mesmo tempo, os líderes do grupo terrorista Hamas estão em contato intenso com países que mediam o acordo a fim de refinar a lista de prisioneiros palestinos que serão soltos. Israel teria rejeitado soltar alguns nomes indicados pelos extremistas.
Reféns dos terroristas
Os israelenses projetam para as primeiras horas da manhã de segunda-feira (13), no horário local (início da madrugada no Brasil), a libertação de 20 reféns e a entrega de 28 corpos pelos terroristas do Hamas.
A informação é do Escritório do Primeiro-ministro de Israel, conforme afirmou a porta-voz Shosh Bedrosian. Assim que Israel confirmar o recebimento de todos os reféns em seu território, os 250 prisioneiros palestinos começarão a ser libertados.
Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou ao coordenador do grupo para reféns e desaparecidos, Gal Hirsch, que o país está pronto. “Israel está preparado para imediatamente receber todos os nossos reféns”, afirmou.
Mais cedo, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou que os reféns poderiam ser libertados “a qualquer momento” em uma entrevista à rede americana NBC News neste domingo.
“O presidente dos Estados Unidos está planejando viajar ao Oriente Médio para recepcionar os reféns na segunda de manhã, no horário local, o que deverá ser tarde, você sabe, noite de domingo ou na madrugada de segunda-feira aqui”, acrescentou.
Donald Trump deverá chegar a Israel por volta das 9h de segunda-feira (13), quando os reféns já deverão ter sido liberados. Trump deverá visitar um hospital que vai abrigar os sequestrados, há 2 anos sob cárcere dos terroristas do Hamas.
Dois anos de guerra
A guerra começou quando terroristas liderados pelo Hamas lançaram um ataque surpresa ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 250 feitas reféns.
Na ofensiva israelense que se seguiu, mais de 67 mil palestinos foram mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não diferencia entre civis e combatentes, mas afirma que cerca de metade das mortes foram de mulheres e crianças.
A guerra destruiu grandes áreas de Gaza e deslocou cerca de 90% dos seus 2 milhões de residentes. Também desencadeou outros conflitos na região, provocou protestos em todo o mundo e levou a alegações de genocídio que Israel nega.
Embora tanto os israelenses quanto os palestinos em Gaza tenham acolhido com satisfação a suspensão inicial dos combates e os planos para libertar os reféns e prisioneiros, o destino a longo prazo do cessar-fogo permanece incerto.
Questões importantes sobre a governança de Gaza e o destino pós-guerra do Hamas ainda precisam ser resolvidas. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse em uma postagem no X que instruiu as Forças Armadas de Israel a se prepararem para começar a destruir a rede de túneis construída pelo Hamas sob Gaza “por meio do mecanismo internacional que será estabelecido sob a liderança e supervisão dos EUA” assim que os reféns forem libertados.
Governo divulga passo a passo de como funcionará a CNH sem autoescola
Proposta está em fase de consulta pública e visa, segundo a União, facilitar o acesso à CNH. Sugestões podem ser enviadas até 2 de novembro
O Ministério dos Transportes divulgou uma nota com o passo a passo do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a necessidade de autoescola. A proposta, que passa por consulta pública, visa, segundo a União, facilitar o acesso à CNH.
O prazo para enviar sugestões está aberto até 2 de novembro de 2025. Basta acessar o Participa + Brasil e acessar a consulta desejada.
Entenda como será o processo de obtenção da CNH:
- Os requisitos: o candidato precisa ter pelo menos 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e estar inscrito no CPF. Quem optar por fazer o curso teórico à distância poderá confirmar a identidade de forma digital, usando a conta gov.br.
- Abertura do processo: o candidato poderá solicitar a abertura do processo de forma digital, pelo aplicativo ou site do Detran de seu estado — também será possível fazer presencialmente no Detran.
- Todo andamento da solicitação poderá ser acompanhado on-line, pelo Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).
- Estudos: após a formalização do requerimento, o candidato passa à etapa teórica. O curso deixa de ser exclusividade das autoescolas, e o aluno não será mais obrigado a cumprir 45 horas de aula teórica.
- O candidato irá decidir como e onde aprender, seja presencialmente, on-line ou em um formato híbrido, podendo escolher entre Fazer um curso on-line oferecido pelo Ministério dos Transportes; Estudar em autoescolas tradicionais, de forma presencial ou à distância; ou optar por escolas públicas de trânsito (como o Detran) ou outras instituições credenciadas.
- Coleta biométrica: depois de concluir o curso teórico, é preciso realizar a coleta biométrica — foto, digitais e assinatura — no Detran de seu estado. Sem esse registro, o processo não é aberto. A biometria será usada em todas as etapas seguintes, inclusive nas provas, garantindo que quem realiza o exame é realmente o candidato.
Exames e aulas práticas
O passo seguinte, que continua obrigatório, é realizar a avaliação psicológica e o exame de aptidão física. O agendamento é feito junto ao Detran, em clínicas credenciadas pelo órgão.
Em relação às aulas práticas, a proposta visa acabar com essa parte do processo. Não haverá mais a exigência da carga horária mínima de 20 horas-aula, como acontece atualmente.
As aulas seguirão sendo oferecidas pelas autoescolas, mas o candidato terá a opção de contratar um instrutor credenciado pelo Detran.
O veículo utilizado nas aulas poderá ser disponibilizado pelo instrutor de trânsito ou pelo próprio candidato.
Provas
A prova teórica continua sendo obrigatória e deve ser agendada junto ao órgão de trânsito estadual. O exame poderá ser feito presencialmente ou on-line, conforme a estrutura do Detran local.
Para ser aprovado, é preciso acertar no mínimo 70% das questões. Quem não passar pode refazer a prova quantas vezes for necessário.
O exame de direção também continua sendo obrigatório e deve ser agendado junto ao Detran, pelos canais disponíveis. A prova também é aplicada pelo órgão de trânsito, que avalia se o candidato está realmente pronto para dirigir com segurança.
O sistema de pontuação é o mesmo: o candidato começa com 100 pontos e perde conforme os erros. Para ser aprovado, precisa terminar com no mínimo 90 pontos. Quem reprovar pode remarcar a prova e tentar novamente.
Quem for aprovado no exame prático recebe, automaticamente, a Permissão para Dirigir (PPD), documento provisório válido por um ano.
Os valores das taxas continuarão sendo definidos pelos Detrans estaduais, mas, com mais liberdade de escolha, especialmente nas etapas teórica e prática, a expectativa é de que o custo total para obtenção da carteira caia em até 80%.
Saiba quando as urnas começam a ser testadas para as eleições de 2026
Com as eleições de 2026 previstas para o dia 4 de outubro, daqui um ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou uma série de ações preparatórias. Entre elas, está o Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais 2025 (TPS), que tem como objetivo garantir a segurança das urnas eletrônicas e ampliar a transparência sobre o sistema de votação.
O TPS é realizado desde 2009, a fim de indicar formas de correção e aperfeiçoamento das urnas. Especialistas selecionados tentam encontrar fragilidades nos softwares e hardwares da urna eletrônica e dos equipamentos relacionados. Eles tentarão invadir o sistema, identificar problemas e achar situações adversas que possam ser melhoradas antes da disputa eleitoral do próximo ano.
Essa é uma das partes do próprio ciclo de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas. Previsto para ocorrer entre 1º e 5 de dezembro, em espaço preparado e reservado na sede do Tribunal, em Brasília, o TPS teve número recorde de 149 inscrições aprovadas em 2025.
