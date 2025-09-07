VIPS FF retorna em grande estilo e conquista título na Arena Gamer da EXPOXAPURI

O desfile cívico realizado neste domingo, 7 de setembro, atraiu uma multidão à Rua Benjamin Constant, em Rio Branco. As arquibancadas montadas ao longo da via ficaram completamente lotadas, enquanto centenas de pessoas se reuniram para prestigiar a solenidade em homenagem à Independência do Brasil. Sob o comando do governador Gladson Camelí, a cerimônia celebrou a trajetória histórica do país e reafirmou os valores da democracia e da soberania nacional.

“Quero deixar uma mensagem que carrego comigo todos os anos: a esperança renovada de que continuaremos protegendo nossa soberania e fortalecendo nossa democracia, conquistas que representam uma vitória histórica para todos os brasileiros. Tenho muito orgulho de ser governador do Acre, um estado profundamente patriota e comprometido com os valores da nossa nação.”

Em seu pronunciamento durante as celebrações do 7 de Setembro, o governador Gladson Camelí ressaltou que sua gestão tem se dedicado à construção de pontes, tanto físicas quanto sociais, como forma de aproximar comunidades e reduzir desigualdades no estado. Para ele, esse compromisso representa um dos pilares essenciais da democracia.

“Independência é permitir que cada cidadão tenha condições reais de crescer com dignidade, sem depender de esmolas. E o primeiro passo para isso é o emprego. Na nossa gestão, 4.451 pessoas foram contratadas por meio de concurso público para servir à população do Acre. Além disso, quase 54 mil trabalhadores ingressaram na iniciativa privada, impulsionados por um governo que acredita no fortalecimento das empresas e no desenvolvimento da nossa economia”, afirmou o governador.

Camelí encerrou seu discurso destacando os avanços conquistados pelo Acre nos últimos anos, com a entrega de grandes obras, a recuperação da sensação de segurança e o fortalecimento do equilíbrio fiscal. Para ele, o 7 de Setembro representa mais do que uma celebração histórica, é também um marco de esperança e progresso para um estado que segue em constante crescimento.

“Independência é ter a coragem de reconhecer: não fizemos tudo, não resolvemos todos os problemas, mas fizemos o máximo. Subimos posições nos rankings nacionais de segurança, inovação, capital humano e responsabilidade fiscal. Hoje, o Acre é o terceiro estado com a maior taxa de crescimento do país. Tenho muito orgulho de, como governador, fazer parte dessa trajetória de transformação e futuro”, afirmou.

Pela primeira vez, o tradicional desfile cívico-militar foi realizado na Rua Benjamin Constant, com início em frente à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e encerramento diante da Rádio Difusora Acreana. Ao longo do trajeto, o público acompanhou apresentações das forças armadas, entidades religiosas e filantrópicas, instituições sociais e colégios militares, que abrilhantaram o evento com demonstrações de civismo, cultura e compromisso com a comunidade.

Reflexão sobre a democracia

A vice-governadora Mailza Assis ressaltou que o 7 de Setembro é uma oportunidade não apenas para celebrar a independência do Brasil, mas também para refletir sobre o papel da democracia na garantia dos direitos da população. Segundo ela, o evento representa um momento de união e valorização dos princípios que sustentam a cidadania.

“Essa é uma data de grande significado e um evento muito aguardado pela nossa população. Toda a equipe se dedicou com carinho para tornar esse momento especial, acolher as famílias e prestigiar um desfile que sempre emociona. A democracia é isso, oferecer liberdade com responsabilidade, garantindo direitos e

A comandante da Polícia Militar, coronel Marta Renata, destacou que o desfile-cívico deste ano teve um significado especial, já que no ano anterior não foi possível realizá-lo devido às condições climáticas. Ela afirmou que o evento representa um momento de patriotismo e civismo, reunindo a população para prestigiar as forças armadas, instituições de ensino e demais entidades envolvidas. Segundo a coronel, todos os envolvidos estão de parabéns, especialmente o Estado, pela organização do evento.

“A mensagem da Polícia Militar é clara: valorizar a nossa pátria, os nossos valores, os nossos costumes, e não deixar que nada disso se perca. É também uma oportunidade de prestação de serviço à comunidade, que pode conhecer não apenas os serviços da segurança pública, mas também de outras instituições. É um momento em que a sociedade pode enxergar o Estado sob uma nova perspectiva”, frisou.

População mobilizada

A população respondeu ao chamado e lotou as arquibancadas montadas ao longo do percurso, além de ocupar as ruas do Centro da capital para acompanhar de perto o desfile cívico-militar. Para muitos, o evento representa mais do que um ato de civismo, é também um momento de encontro, celebração e fortalecimento dos laços entre amigos e famílias.

Luzinete da Silva, que há quase duas décadas não assistia ao desfile, fez questão de prestigiar a filha, que participou pela primeira vez como aluna do Colégio Militar Tiradentes. “Sempre foi o sonho dela estudar nesse colégio, e este ano ela me convenceu a vir assistir. É um momento muito especial de patriotismo, ainda mais nessa nova fase que estamos vivendo”, contou emocionada.

Carolina Almeida, com as filhas nos braços, aguardava ansiosa pela passagem das tropas. “É bonito e necessário que os mais jovens conheçam nossa história e aprendam a valorizar o civismo desde cedo”, destacou.

Já Antônia Silva compartilhou que o marido é apaixonado pelo desfile de 7 de Setembro, e juntos fazem questão de transmitir essa tradição ao filho de apenas sete anos. “Acreditamos que é importante cultivar esse sentimento nas novas gerações. Por isso, todo ano trazemos nosso filho para assistir e entender o valor do patriotismo”, afirmou.

