Patrulha Maria da Penha atua no atendimento especializado; PM reforça importância da denúncia pelo 190

O número de ocorrências de violência doméstica segue preocupante em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Dados divulgados pelo comandante em exercício do 6º Batalhão da Polícia Militar, capitão Thales Campos, revelam que somente em 2025 foram registrados 932 atendimentos relacionados a esse tipo de crime na região do Vale do Juruá.

O levantamento aponta ainda 66 casos de descumprimento de medidas protetivas e dois feminicídios no mesmo período.

Já em 2026, até o momento, a corporação contabiliza 176 ocorrências e 11 conduções por quebra de medida protetiva. Os números acendem alerta para a continuidade da violência contra a mulher na região.

A Polícia Militar destaca que mantém ações de patrulhamento e atendimento especializado por meio da Patrulha Maria da Penha, com equipes treinadas para acolher vítimas e garantir o cumprimento das medidas judiciais de proteção.

A corporação reforça que vítimas ou testemunhas de qualquer tipo de violência doméstica podem acionar a PM imediatamente pelo telefone 190. O serviço funciona 24 horas e pode salvar vidas.

