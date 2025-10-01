Vinho de açaí e chá de cacau são novidades do Acre na maior feira de alimentos da América Latina

Evento acontece no Peru com a participação de 15 negócios acreanos

Empresas acreanas se destacaram na Expoalimentaria 2025, a maior feira de alimentos e bebidas da América Latina, realizada em Lima, no Peru, de 24 a 26 de setembro. Entre as novidades apresentadas estão o vinho de açaí e o chá de cacau, produtos que unem inovação e identidade amazônica.

Segundo o representante da Florisa Açaí Wine (@florisavinhos), Marcos Vieira, a bebida é resultado de cerca de sete anos de pesquisas e experimentações até chegar à fórmula atual. “As pessoas se surpreendem com o sabor e, por isso, estamos conquistando também consumidores fora do estado. Acreditamos que esse diferencial pode agradar o paladar peruano”, destacou.

Outro produto que chama a atenção é o “Chá Além do Cacau”, desenvolvido pela empresa Além do Cacau a partir da casca do fruto. Para a empresária Halianne Peres, participar da feira é motivo de orgulho. “Estou muito feliz por representar o Acre neste evento. O intuito é encontrar compradores que possam levar o nosso produto com toda a sua brasilidade”, afirmou.

De acordo com gestor do Projeto de Internacionalização do Sebrae, Aldemar Maciel, a participação em feiras como essa é estratégica para abrir portas a novos mercados. “A Expoalimentaria é uma grande vitrine, que apresenta os produtos acreanos não apenas para o Peru, mas para outros países de diferentes continentes”, concluiu.

Ao todo, cerca de 15 pequenos negócios do Acre participam da feira, resultado de um edital público lançado pelo Sebrae no Acre, que selecionou empresas com potencial de exportação. A iniciativa integra uma ação conjunta com o Governo do Acre, SEICT, ANAC, AZPE/AC, ACISA, FEDERACRE, FAEAC, FIEAC, Sebrae e Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento.

