Villa vai representar o Acre na 52ª Taça Brasil em Macapá

A delegação do Villa embarca neste sábado, 22, para Macapá, no Amapá, e na segunda, 24, começa a disputar a 52ª da Taça Brasil de Futsal da 2ª Divisão.

“É muito importante essa participação do Villa na Taça Brasil. Conseguimos realizar uma grande Copa Norte em Rio Branco e vamos fechar a temporada jogando um torneio em nível nacional”, declarou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Careca no comando

A equipe vai ser comandada pelo técnico Wesley Souza (Careca) e alguns reforços foram contratados para disputar o torneio. Os alas Dudu (Atlético Xapuriense), Duda (Fluminense da Bahia), e Pablo (Quinarí) chegam como reforços.

Estreia na segunda

O Villa estreia na Taça Brasil na segunda, 24, às 19 horas (hora Acre), contra o São José, do Amapá.

