Villa joga contra o Omã e tenta 1ª vitória na Taça Brasil

27 minutos atrás

Foto arquivo pessoal: O ala Carlos Eduardo (Dudu) acredita na primeira vitória do Villa

O Villa enfrenta o Omã, do Amapá, nesta quinta, 27, a partir das 18h30(hora Acre), em Macapá, no Amapá, pela 52ª Taça Brasil de Futsal. O Villa perdeu para o São José, do Amapá, e Santanense, do Espírito Santo, e vai tentar a primeira vitória no torneio nacional.

Outra partida

Na outra partida da rodada, a partir das 16h30(hora Acre), o Santanense joga contra o Vivaz, de Roraima. O São José, líder do torneio, folga nesta quinta.

6ª Copa TV Gazeta vai ter confrontos pelas semifinais no Imaculada Conceição

25 minutos atrás

27 de novembro de 2025

Foto Glauber Lima: Duelos das semifinais prometem ser bem equilibrados

Serão disputadas nesta quinta, 27, a partir das 19 horas, no ginásio do Imaculada Conceição, as semifinais da 6ª edição da Copa TV Gazeta de Futsal. PSC e Fluminense da Bahia decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal, o Villa City joga contra o Chelsea.

Duelos sem favoritos

As equipes entram em quadra sem vantagem e favoritismo. Se os jogos terminarem empatados, os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.

Final no dia 13

O coordenador da Copa TV Gazeta, Auzemir Martins, confirmou para o próximo dia 13 a decisão do torneio.

Eduardo Costa será atração nacional do réveillon na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul

5 horas atrás

27 de novembro de 2025

Show de duas horas e queima de fogos silenciosa marcarão a virada para 2026

A festa de réveillon no Estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, terá como grande atração nacional o cantor Eduardo Costa. O evento será promovido por meio de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura do município. O artista promete um show de cerca de duas horas, abrindo o ano de 2026 com seus sucessos românticos.

“Está confirmado o show do Eduardo Costa para o réveillon na Arena do Juruá“, afirmou Mario Neto, um dos organizadores da celebração.

O tradicional show pirotécnico com fogos coloridos e sem estampido também está garantido, mantendo o formato silencioso já adotado nos últimos anos. “Será um réveillon inesquecível aqui em Cruzeiro do Sul, nessa parceria com o governo do Estado”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

Cruz Azul e Galvez goleiam e estão nas quartas do Estadual

5 horas atrás

27 de novembro de 2025

Foto Glauber Lima: Cruz Azul fez um grande jogo e avançou no torneio

Cruz Azul e Galvez golearam nesta quarta, 26, no Tonicão, e conquistaram as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13.

O Cruz Azul derrotou o Santinha por 9 a 2 e o Galvez “atropelou” os Meninos de Ouro por 10 a 0.

Dois confrontos

Mais duas partidas movimentam a segunda fase do Estadual nesta quinta, 27, a partir das 15 horas, no Tonicão. O Santa Cruz enfrenta a AFEX e Plácido de Castro joga contra o CT do Baixada.

