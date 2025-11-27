Cotidiano
Villa joga contra o Omã e tenta 1ª vitória na Taça Brasil
O Villa enfrenta o Omã, do Amapá, nesta quinta, 27, a partir das 18h30(hora Acre), em Macapá, no Amapá, pela 52ª Taça Brasil de Futsal. O Villa perdeu para o São José, do Amapá, e Santanense, do Espírito Santo, e vai tentar a primeira vitória no torneio nacional.
Outra partida
Na outra partida da rodada, a partir das 16h30(hora Acre), o Santanense joga contra o Vivaz, de Roraima. O São José, líder do torneio, folga nesta quinta.
6ª Copa TV Gazeta vai ter confrontos pelas semifinais no Imaculada Conceição
Serão disputadas nesta quinta, 27, a partir das 19 horas, no ginásio do Imaculada Conceição, as semifinais da 6ª edição da Copa TV Gazeta de Futsal. PSC e Fluminense da Bahia decidem quem será o primeiro finalista e na segunda semifinal, o Villa City joga contra o Chelsea.
Duelos sem favoritos
As equipes entram em quadra sem vantagem e favoritismo. Se os jogos terminarem empatados, os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.
Final no dia 13
O coordenador da Copa TV Gazeta, Auzemir Martins, confirmou para o próximo dia 13 a decisão do torneio.
Eduardo Costa será atração nacional do réveillon na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul
Show de duas horas e queima de fogos silenciosa marcarão a virada para 2026
Cruz Azul e Galvez goleiam e estão nas quartas do Estadual
Cruz Azul e Galvez golearam nesta quarta, 26, no Tonicão, e conquistaram as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13.
O Cruz Azul derrotou o Santinha por 9 a 2 e o Galvez “atropelou” os Meninos de Ouro por 10 a 0.
Dois confrontos
Mais duas partidas movimentam a segunda fase do Estadual nesta quinta, 27, a partir das 15 horas, no Tonicão. O Santa Cruz enfrenta a AFEX e Plácido de Castro joga contra o CT do Baixada.
