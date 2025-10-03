Villa e VIP Estação avançam na Copa Acre de Futebol 7

Villa e VIP Estação são mais duas equipes classificadas para a segunda fase da Copa Acre de Futebol 7 Soçaite. Nas partidas disputadas nessa quinta, 2, na quadra da Getúlio Vargas, o Villa derrotou o Fut das Estrelas por 4 a 1 e o VIP Estação venceu os Amigos do Doka por 5 a 2.

“Conseguimos promover a primeira semana com grandes disputas. Ainda teremos boas partidas na primeira fase e a sequência da competição deve ser ainda mais equilibrada”, declarou o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S), Wellington Cabeça.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários