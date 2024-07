Villa e Montenegro jogam com vantagem e avançam para decisão

O acreano Wendell Barbosa conquistou neste domingo, 30, em Goiânia, Goiás, o título do AJP Tour de Jiu-Jitsu Sem Kimono. A competição é uma das mais importantes do Brasil e classifica para o Campeonato Mundial.

“Deus é fiel. Sofri uma fratura no dedo do pé na fase de preparação e estou com uma lesão no ombro. Mesmo com todas as dificuldades consegui ser campeão no torneio sem kimono. Estou muito feliz e esse tipo vai me motivar muito para a sequência da temporada”, declarou o paratleta acreano.

Meta é o Mundial

Wendell Barbosa confirmou a intenção de disputar o Mundial em Abu Dhabi.

“Quero voltar para Abu Dhabi e ser campeão mundial mais uma vez. O AJP de Goiânia foi importante porque não lutava há dez meses e retornar em alto nível é bem complicado”, avaliou Wendell Barbosa.

3º com kimono

Wendell Barbosa ficou com a 3ª colocação na disputa do AJP com kimono.

“O resultado do torneio com kimono foi duro, mas consegui me recuperar e ser campeão. Quero me recuperar clinicamente, agora, para poder voltar aos treinamentos”, afirmou Wendell.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários