Villa City empata com o Sena e duelos das quartas da 6ª Copa TV Gazeta estão definidos

O Villa City empatou com o Sena Madureira por 4 a 4 nesse sábado, 8, na quadra Almiro Ferreira, em Manuel Urbano, e avançou para a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Na partida de ida, o Villa City venceu fora de casa por 3 a 1.

Quartas começam na quinta

A fase de quartas de final da 6ª Copa TV Acre começa na quinta, 13, a partir das 19 horas, com os seguintes confrontos: PSC x Invictus e Flu da Bahia x Carlos Chagas. As partidas entre Santinha x Chelsea e Villa City x Conquista serão disputadas na quinta, 20, também no Imaculada Conceição.

“Fechamos a primeira fase em Manuel Urbano e programamos as partidas das quartas. A competição, agora, terá jogos eliminatórios até a definição do campeão”, declarou o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.

Relacionado

Comentários