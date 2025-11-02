Cotidiano
Villa City derrota o Sena Madureira na Copa TV Gazeta
O Villa City derrotou o Sena Madureira por 3 a 1 neste sábado, 1º, na quadra Aurino Brito, em Sena Madureira, e deu um passo importante para conquistar uma vaga na segunda fase da Copa TV Gazeta de Futsal.
A partida de volta será disputada no sábado, 8, às 19 horas, na quadra Almiro Ferreira, em Manuel Urbano, e o Villa City, em casa, vai jogar pelo empate.
Sequência na terça
A Copa TV Gazeta tem quatro partidas programadas para terça, 4, a partir das 19 horas, no ginásio do Imaculada Conceição. Os duelos são: Flamengo x Conquista, Cafu Auto Peças x Carlos Chagas, Santinha x Imaculada Conceição e Granada x Invictus.
Memphis põe fim a jejum, Corinthians vence o Grêmio e sonha com G7
Timão superou o tricolor gaúcho na Neo Química Arena e subiu para a nona posição na tabela do Brasileiro
O Corinthians bateu o Grêmio por 2 a 0 neste domingo (2), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.
O primeiro gol da vitória corintiana foi marcado pelo zagueiro Gustavo Henrique. O segundo saiu dos pés de Memphis Depay. O holandês colocou um ponto final na maior seca com a camisa corintiana, já que não marcava há nove jogos.
Com o resultado, o Timão chega a 42 pontos, ocupando a nona colocação e se aproximando do G7, que dá vaga para a Libertadores. O sétimo colocado no momento é o Fluminense, com 47 pontos.
Já o Grêmio segue com 39 pontos na 11ª colocação na tabela do Brasileiro.
Como foi o jogo
O Corinthians levou perigo e abriu o placar em dois lances seguidos onde o goleiro gremista Tiago Volpi foi um dos personagens.
Aos 15 minutos, Volpi fez um milagre em cabeçada de Yuri Alberto. Na jogada seguinte, em cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal, não conseguiu afastar a bola e Gustavo Henrique abriu o placar em toque de cabeça.
No final da primeira etapa, os corintianos ainda reclamaram de um pênalti não marcado pelo árbitro, após a bola tocar na mão de Noriega entro da área.
O Corinthians manteve a tônica na segunda etapa, pressionando o adversário e aproveitando os espaços para criar chances de perigo.
As principais oportunidades saíram dos pés de Memphis Depay. Aos 29, o holandês chutou colocado, mas parou na boa defesa de Tiago Volpi.
Cinco minutos depois, o camisa 10 levou a melhor e conseguiu balançar as redes do Grêmio. Após bola na mão de Dodi dentro da área, Memphis cobrou o pênalti com estilo para marcar o segundo da equipe e decretar a vitória.
Próximos jogos de Corinthians e Grêmio
Na próxima rodada, o Corinthians visita o Red Bull Bragantino na quarta-feira (5), às 19h. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Cruzeiro em sua arena, às 20h.
Pará vence a Paraíba e é campeão invicto do Brasileiro Sub-16
A seleção do Pará venceu a seleção da Paraíba por 3 sets a 0, com parciais 25×21, 25×22 e 25×16 neste domingo, 2, no ginásio do Sesc, e conquistou de maneira invicta o título do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-16. Pará e Paraíba irão disputar o Brasileiro da 1ª Divisão em 2026.
Piauí garante acesso
O Piauí derrotou o Amapá por 3 sets a 1 e conquistou a medalha de bronze no Brasileiro. A vitória garantiu o Piauí na 1ª Divisão na próxima temporada.
Acre fica em 6º
A Seleção Acreana perdeu para Roraima por 2 sets a 0 e fechou a participação no Campeonato Brasileiro Sub-16 na 6ª colocação.
New City e Atlético vencem no Campeonato Estadual
As equipes do New City e do Atlético conquistaram vitórias na rodada do Campeonato Estadual de Basquete Masculino nesse sábado, 1º de novembro, no ginásio do CEBRB. O New City derrotou o Resenha por 80 a 56 e o Atlético bateu o AAB “B” por 44 a 30.
No torneio feminino, o time da AAB venceu a UFAC por 54 a 16.
Próxima rodada
A próxima rodada da primeira fase do Estadual será disputada no sábado, 8, a partir das 14 horas, no Álvaro Dantas. Os jogos são: Floresta Acreano x New City e Atlético x Resenha, no masculino, e ABMAC x UFAC, no feminino.
