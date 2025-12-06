Vilhena inicia programa gratuito de emagrecimento com uso do medicamento Mounjaro a partir de 15 de dezembro

O município de Vilhena, em Rondônia, dará início no próximo dia 15 de dezembro a um programa gratuito de redução de peso utilizando a tirzepatida, medicamento conhecido comercialmente como Mounjaro. A substância foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em junho deste ano para o tratamento da obesidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 80 pacientes serão contemplados na etapa inicial. O público-alvo inclui moradores acompanhados pelas unidades básicas de saúde que apresentam índice de massa corporal (IMC) acima de 40, além de pessoas com diabetes ou hipertensão.

O Mounjaro atua no controle da glicemia e na redução do peso corporal, sendo o primeiro medicamento aprovado pela Anvisa capaz de agir simultaneamente em dois hormônios relacionados ao apetite, segundo a fabricante.

O programa terá acompanhamento multiprofissional, envolvendo médicos, nutricionistas, psicólogos e educadores físicos. A proposta é combinar o uso da tirzepatida com mudanças de hábitos, visando reduzir riscos de infarto, AVC e complicações do diabetes.

Para participar, os interessados devem procurar a unidade básica de saúde de referência e atualizar seus dados cadastrais.

Fora do programa, o custo do tratamento varia conforme a dosagem: a versão de 2,5 mg custa, em média, R$ 1.907,29. O preço da formulação de 5 mg ainda não foi divulgado oficialmente.