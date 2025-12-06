Conecte-se conosco

Vilhena inicia programa gratuito de emagrecimento com uso do medicamento Mounjaro a partir de 15 de dezembro

Publicado

51 minutos atrás

em

Iniciativa vai atender 80 pacientes na primeira fase e alia tirzepatida a acompanhamento multiprofissional para redução de riscos ligados à obesidade.

O município de Vilhena, em Rondônia, dará início no próximo dia 15 de dezembro a um programa gratuito de redução de peso utilizando a tirzepatida, medicamento conhecido comercialmente como Mounjaro. A substância foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em junho deste ano para o tratamento da obesidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 80 pacientes serão contemplados na etapa inicial. O público-alvo inclui moradores acompanhados pelas unidades básicas de saúde que apresentam índice de massa corporal (IMC) acima de 40, além de pessoas com diabetes ou hipertensão.

O Mounjaro atua no controle da glicemia e na redução do peso corporal, sendo o primeiro medicamento aprovado pela Anvisa capaz de agir simultaneamente em dois hormônios relacionados ao apetite, segundo a fabricante.

O programa terá acompanhamento multiprofissional, envolvendo médicos, nutricionistas, psicólogos e educadores físicos. A proposta é combinar o uso da tirzepatida com mudanças de hábitos, visando reduzir riscos de infarto, AVC e complicações do diabetes.

Para participar, os interessados devem procurar a unidade básica de saúde de referência e atualizar seus dados cadastrais.

Fora do programa, o custo do tratamento varia conforme a dosagem: a versão de 2,5 mg custa, em média, R$ 1.907,29. O preço da formulação de 5 mg ainda não foi divulgado oficialmente.

Brasil

PRF apreende mais de meia tonelada de drogas escondidas em carga na BR-364, em Vilhena

Publicado

50 minutos atrás

em

6 de dezembro de 2025

Por

Motorista foi preso após policiais encontrarem skunk, haxixe e cocaína ocultados atrás de paletes durante fiscalização no km 1.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira, mais de 511 quilos de drogas durante uma fiscalização na BR-364, no km 1, em Vilhena (RO). A ação ocorreu após a abordagem a uma combinação de veículos de carga (CVC).

Durante os procedimentos de entrevista, o comportamento suspeito do motorista chamou a atenção dos agentes, que decidiram vistoriar o compartimento de carga. No local, foram localizadas diversas caixas de papelão escondidas atrás de paletes vazios.

Dentro das embalagens, os policiais encontraram 377,82 quilos de skunk, 1 quilo de haxixe e mais de 132 quilos de cocaína e cloridrato de cocaína — totalizando aproximadamente 511 quilos de entorpecentes.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Brasil

Polícia Federal apreende 613 kg de cocaína em galpão de empresa de fachada em Blumenau

Publicado

18 horas atrás

em

5 de dezembro de 2025

Por

Droga estava escondida em bunker subterrâneo e seria enviada à Europa; um homem foi preso e investigação aponta ligação com cidadãos britânicos procurados internacionalmente

Cocaína estava armazenada em um bunker de empresa de fachada em Blumenau. Fot: captada 

A Polícia Federal (PF) apreendeu 613 quilos de cocaína durante uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas em Blumenau, no Vale do Itajaí (SC). A ação contou com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina e resultou na prisão de um homem suspeito de integrar a organização criminosa.

A droga estava escondida em um bunker no subsolo de um galpão pertencente a uma empresa de exportação de ligas metálicas, que funcionava como fachada para o esquema. Segundo as investigações, o local era usado para o preparo e armazenamento da cocaína antes do envio para a Europa.

Durante a operação, a PF também cumpriu um mandado de busca em um endereço residencial em Florianópolis ligado ao suspeito, onde foram apreendidos veículos, embarcações, joias e documentos. O inquérito aponta a existência de uma estrutura criminosa internacional com base em Santa Catarina, que contava com suporte logístico de brasileiros e liderança de cidadãos britânicos com histórico de tráfico na Inglaterra e procurados internacionalmente.

A investigação continua para identificar outros integrantes do esquema, que já tinha rotas estabelecidas para o narcotráfico transatlântico.

Brasil

Exame toxicológico para primeira CNH é vetado pelo governo federal

Publicado

19 horas atrás

em

5 de dezembro de 2025

Por

Medida que exigia resultado negativo para condutores de motos e carros foi rejeitada com argumento de aumento de custos e risco de mais pessoas dirigirem sem habilitação; novas regras do Contran para tirar CNH sem autoescola, no entanto, podem alterar contexto

Na justificativa do veto, o governo argumentou que a exigência aumentaria os custos para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e poderia influenciar na decisão de mais pessoas dirigirem sem habilitação. Foto: captada 

O governo federal vetou a exigência de exame toxicológico para obter a primeira habilitação nas categorias A (motos) e B (carros de passeio). A medida, que seria incluída no Código de Trânsito Brasileiro, foi rejeitada com a justificativa de que aumentaria os custos para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e poderia incentivar mais pessoas a dirigirem sem a documentação obrigatória.

O veto, no entanto, pode ter perdido parte de sua sustentação após o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) editar resolução que permite a retirada da CNH sem a obrigatoriedade de cursar autoescola, reduzindo significativamente o custo total do processo de habilitação.

Outro ponto do projeto que virou lei, e também relacionado aos exames toxicológicos, permite que clínicas médicas de aptidão física e mental instalem postos de coleta laboratorial em suas dependências — desde que contratem um laboratório credenciado pela Senatran para realizar o exame. O governo também vetou esse artigo, alegando riscos à cadeia de custódia do material, o que poderia comprometer a confiabilidade dos resultados e facilitar a venda casada de serviços(exame físico e toxicológico no mesmo local).

As decisões refletem um debate entre a busca por maior segurança no trânsito — com a triagem de possíveis usuários de substâncias psicoativas — e o impacto financeiro e logístico das novas exigências para os futuros condutores.

Assinatura eletrônica

O terceiro item a ser incluído na lei é o que permite o uso de assinatura eletrônica avançada em contratos de compra e venda de veículos, contanto que a plataforma de assinatura seja homologada pela Senatran ou pelos Detrans, conforme regulamentação do Contran.

A justificativa do governo para vetar o trecho foi que isso permitiria a fragmentação da infraestrutura de provedores de assinatura eletrônica, o que poderia gerar potencial insegurança jurídica diante da disparidade de sua aplicação perante diferentes entes federativos.

