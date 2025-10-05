Vila Acre vence Santinha e assume liderança do grupo 6 no Estadual

O Santa Cruz bateu o São Francisco por 1 a 0 neste sábado, 4, no Arena da Floresta, no primeiro jogo das finais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Guilherme marcou o gol da vitória e o Santa Cruz joga pelo empate no segundo jogo das finais para ser campeão.

Resumo do jogo

Santa Cruz e São Francisco iniciaram a partida em busca do gol. Titô bateu, mas foi travado pelo zagueiro Aisley, do Santa Cruz, no primeiro lance de perigo.

Aos 16, Fábio Bahia cruzou. O goleiro Janderson falhou e Guilherme fez 1 a 0 para o Santa Cruz. A capivara seguiu jogando melhor e não conseguiu ampliar.

Na volta para o segundo tempo, Erick Rodrigues promoveu as entradas de Carioca e Leozinho nas vagas de Angolano e Jota e o São Francisco mudou a postura no jogo.

Titô recebeu e chutou, o goleiro Evan fez uma boa defesa evitando o empate.

Aos 29, o goleiro Evan defendeu, em sequência, uma cabeçada e chute do lateral Hiago e evitou o empate.

O São Francisco pressionou até os acréscimos, mas não conseguiu empatar.

Segunda partida

São Francisco e Santa Cruz disputam o segundo jogo das finais no sábado, 11, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta. O Santa Cruz joga pelo empate para ser campeão Estadual da 2ª Divisão.

