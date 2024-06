VII Festival do Feijão promove o incentivo a agricultura familiar e culinária local

A 7ª edição do tradicional Festival do Feijão de Marechal Thaumaturgo acontecerá de 28 de junho a 1º de julho, na praça Odon do Vale, bairro Centro. O evento, realizado pela Prefeitura, Secretaria Municipal de Agricultura, com apoio do Sebrae no Acre, busca a valorização da culinária e cultura local, com a exposição dos produtos produzidos na região, sendo o feijão o principal deles.

Sendo uma atividade já conhecida e aguardada todos os anos, o festival procura incentivar o desenvolvimento da economia e cultura local, fornecendo um espaço para a venda direta de produtos e serviços, gerando renda para os pequenos negócios e estimulando o comércio, promovendo o turismo, beneficiando hotéis, restaurantes e outros setores relacionados.

O Sebrae vem apoiando fortemente esses eventos dos municípios do Acre, devido esse papel crucial desempenhado na economia local. Com isso, a instituição apoiou os produtores com capacitações na área de gestão, principalmente para a cooperativa Coopersonhos, também realizou consultorias financeiras junto aos produtores rurais, realizou SEBRAETEC no desenvolvimento do logotipo e embalagem, consultoria em marketing digital, viabilidade da certificação orgânica do feijão. Além disso, foi a instituição que lançou, junto à prefeitura, o Festival do Feijão no ano de 2015.

Laiz Mappes, gestora de projetos do Sebrae, destaca a importância do festival para valorização e impulsionamento do produto. “A cadeia de valor do feijão desempenha um papel crucial na geração de emprego e renda para o município de Marechal Thaumaturgo, ainda é o produto principal da economia, desde a produção agrícola até a comercialização que é feita pela cooperativa Coopersonhos”, disse.

A programação contará com cavalgada, o 4º Thaumaturgo Fight Combate – com lutadores locais e regionais –, o desfile do Rei e Rainha Fest Feijão 2024, atividades culturais, musicais e shows de artistas locais, além de atividades esportivas como torneios intermunicipais, circuito de vôlei e corrida de motocross.

[Assessoria de Comunicação do Sebrae no Acre]