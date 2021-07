Vigilante morre ao perder controle e bater motocicleta em meio-fio de calçada

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) informou que o acidente ocorreu por volta das 2h da madrugada, quando a vítima perdeu o controle e bateu no meio-fio da calçada, quando transitava no sentido centro/bairro.

A esposa do vigilante, Sterlayne Souza disse que não tem muitas informações do aconteceu e aguarda a liberação do corpo do marido.