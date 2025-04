Vigilante é morto durante assalto a escola em Rio Branco, capital do Acre

A madrugada deste domingo (6) foi marcada por uma série de acidentes de trânsito em Epitaciolândia, no interior do Acre. Três veículos se envolveram em ocorrências distintas em bairros diferentes do município. Apesar dos danos materiais significativos, até o momento, não há registro de feridos encaminhados ao Hospital Regional do Alto Acre.

Um dos casos ocorreu na Rua Benevenuto Peres Lima, próximo a um bar, onde um veículo Hyundai/Creta, de placas SQS-4E90, colidiu com outros carros estacionados. Segundo informações, o motorista teria perdido o controle da direção, provocando uma batida em cadeia. O veículo conduzido por A.D.F.C., de 51 anos, atingiu a traseira de um Renault/Kwid, que, por sua vez, foi empurrado contra um VW/Gol e, posteriormente, um Chevrolet/Onix.

O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez e foi conduzido à delegacia por uma equipe do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), onde foi submetido aos procedimentos legais.

Outro acidente foi registrado no Bairro Liberdade. Um veículo modelo VW/Saveiro perdeu o controle e colidiu violentamente contra um poste, danificando gravemente a parte dianteira do automóvel. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor ou demais ocupantes. A empresa responsável pela rede elétrica realizou a troca do poste e normalizou o fornecimento de energia na área afetada.

Já no Bairro Baixa Verde, uma caminhonete Chevrolet, de placas RSX-0D15, foi encontrada capotada em um ramal nas primeiras horas do dia. Um guincho foi acionado para remover o veículo do local. Assim como nos outros casos, não houve registros de feridos ou entrada de vítimas no hospital.

Todos os casos estão sob investigação das autoridades competentes para apurar as causas e eventuais responsabilidades pelos acidentes.

