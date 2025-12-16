Vigilante é encontrado morto em apartamento em Senador Guiomard

Corpo de Andreson Mota do Vale estava em avançado estado de decomposição; polícia não descarta morte natural, mas aguarda perícia

O vigilante Andreson Mota do Vale, de 36 anos, foi encontrado morto dentro de seu apartamento na rua 3 de Maio, em Senador Guiomard, no final da tarde desta segunda-feira (15). O corpo já estava em avançado estado de decomposição, e um forte odor nas proximidades do imóvel levou moradores a acionarem a Polícia Militar.

Segundo informações preliminares, ele não era visto havia cerca de cinco dias e morava sozinho. O corpo foi localizado ao lado da cama. A perícia criminalística isolou o local para os trabalhos, mas, na avaliação inicial, não foram identificados sinais de violência, indicando a possibilidade de morte por causa natural, como um infarto. A confirmação depende do laudo do IML, que deve sair em até 30 dias.

Andreson trabalhava como vigilante em uma escola municipal. A Prefeitura de Senador Guiomard emitiu nota lamentando o ocorrido. A Polícia Civil investiga o caso.

