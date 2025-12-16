Geral
Vigilante é encontrado morto em apartamento em Senador Guiomard
Corpo de Andreson Mota do Vale estava em avançado estado de decomposição; polícia não descarta morte natural, mas aguarda perícia
O vigilante Andreson Mota do Vale, de 36 anos, foi encontrado morto dentro de seu apartamento na rua 3 de Maio, em Senador Guiomard, no final da tarde desta segunda-feira (15). O corpo já estava em avançado estado de decomposição, e um forte odor nas proximidades do imóvel levou moradores a acionarem a Polícia Militar.
Segundo informações preliminares, ele não era visto havia cerca de cinco dias e morava sozinho. O corpo foi localizado ao lado da cama. A perícia criminalística isolou o local para os trabalhos, mas, na avaliação inicial, não foram identificados sinais de violência, indicando a possibilidade de morte por causa natural, como um infarto. A confirmação depende do laudo do IML, que deve sair em até 30 dias.
Andreson trabalhava como vigilante em uma escola municipal. A Prefeitura de Senador Guiomard emitiu nota lamentando o ocorrido. A Polícia Civil investiga o caso.
Comentários
Geral
Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso por descumprir medidas e suspeita de ameaça em Epitaciolândia
Ação foi realizada pelo Núcleo de Monitoramento Eletrônico com apoio de forças de segurança; detido foi encaminhado à delegacia de Epitaciolândia
Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso no final tarde de segunda-feira (14) no região fronteiriça do Alto Acre após descumprir as medidas impostas pela Justiça e ser suspeito de ameaçar um membro do Poder Judiciário. A ação, conduzida pelo Núcleo de Monitoramento Eletrônico da região, contou com o apoio de forças de segurança locais e ocorreu sem resistência.
O monitorado, identificado pelas iniciais A. S. V., foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde teve a integridade física preservada, segundo as autoridades. Após a prisão, foi registrado um boletim de ocorrência, e ele permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Penal ressaltou que o monitoramento eletrônico é uma ferramenta essencial para supervisionar pessoas que cumprem penas alternativas e garantir a segurança pública. O caso destaca a atuação integrada entre órgãos de segurança e o Judiciário no controle de medidas judiciais.
Comentários
Seis integrantes da facção foram detidos em Cruzeiro do Sul; grupo é suspeito de tráfico, homicídios, sequestro e “tribunal do crime”
Uma operação conjunta das polícias do Acre, Amazonas, Polícia Federal e Gefron resultou na prisão de integrantes da cúpula do Comando Vermelho (CV) que atuavam de forma articulada na região de fronteira entre Acre, Amazonas e Rondônia. A segunda fase da Operação Fênix, deflagrada nesta terça-feira (16), cumpriu seis mandados de prisão preventiva em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.
As investigações, iniciadas em agosto de 2024, revelaram uma estrutura hierárquica e permanente da facção, com suspeita de envolvimento em crimes como organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sequestro, tortura, extorsão e homicídios ligados ao chamado “tribunal do crime”.
Além das prisões, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar. A Justiça também autorizou o afastamento do sigilo telemático dos investigados e determinou seis medidas para o sequestro de veículos utilizados pela organização criminosa.
Segundo o delegado titular da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, Heverton Carvalho, a operação representa um avanço significativo no combate ao crime organizado na região de fronteira.
“Essa investigação mostrou a complexidade e a periculosidade dessa facção, que atuava de forma integrada entre diferentes estados. A ação conjunta das forças de segurança foi essencial para retirar de circulação lideranças responsáveis por crimes extremamente violentos”, afirmou.
A Polícia Civil do Acre informou que as investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização criminal dos integrantes do grupo.
Comentários
Geral
Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (15) determinar novas diligências envolvendo a investigação que alcançou o banqueiro Daniel Vorcaro, um dos sócios do Banco Master.
O ministro deu prazo de 30 dias para a Polícia Federal (PF) realizar os depoimentos dos investigados e das autoridades do Banco Central que realizaram as investigações.
A PF também poderá requisitar informações aos órgãos envolvidos na investigação e novos pedidos de quebra de sigilo telefônico.
No início deste mês, Toffoli decidiu que a investigação sobre o Banco Master deverá ter andamento no STF, e não mais na Justiça Federal em Brasília. A medida foi tomada diante da citação de um deputado federal nas investigações. Parlamentares têm foro privilegiado na Corte.
Em novembro deste, Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.
Além de Vorcaro, são investigados os ex-diretores Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva, além de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco.
Após a prisão, os advogados de Daniel Vorcaro negaram que o banqueiro tentou fugir do país e sustentou que ele sempre se colocou à disposição para contribuir com a apuração dos fatos.
O BRB informou que vai contratar uma auditoria externa para apurar os fatos. O banco também diz que vai apurar possíveis falhas de governança ou dos controles internos.
Você precisa fazer login para comentar.