Conecte-se conosco

Geral

Vigilante é encontrado morto em apartamento em Senador Guiomard

Publicado

7 horas atrás

em

Corpo de Andreson Mota do Vale estava em avançado estado de decomposição; polícia não descarta morte natural, mas aguarda perícia

A confirmação da causa da morte dependerá do laudo cadavérico, com prazo estimado de até 30 dias. Foto: captada 

O vigilante Andreson Mota do Vale, de 36 anos, foi encontrado morto dentro de seu apartamento na rua 3 de Maio, em Senador Guiomard, no final da tarde desta segunda-feira (15). O corpo já estava em avançado estado de decomposição, e um forte odor nas proximidades do imóvel levou moradores a acionarem a Polícia Militar.

Segundo informações preliminares, ele não era visto havia cerca de cinco dias e morava sozinho. O corpo foi localizado ao lado da cama. A perícia criminalística isolou o local para os trabalhos, mas, na avaliação inicial, não foram identificados sinais de violência, indicando a possibilidade de morte por causa natural, como um infarto. A confirmação depende do laudo do IML, que deve sair em até 30 dias.

Andreson trabalhava como vigilante em uma escola municipal. A Prefeitura de Senador Guiomard emitiu nota lamentando o ocorrido. A Polícia Civil investiga o caso.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Geral

Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso por descumprir medidas e suspeita de ameaça em Epitaciolândia

Publicado

36 segundos atrás

em

16 de dezembro de 2025

Por

Ação foi realizada pelo Núcleo de Monitoramento Eletrônico com apoio de forças de segurança; detido foi encaminhado à delegacia de Epitaciolândia

O monitorado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde foram adotados os procedimentos legais. Durante toda a operação, segundo as autoridades, a integridade física do detido foi preservada. Foto; captada 

Um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso no final tarde de segunda-feira (14) no região fronteiriça do Alto Acre após descumprir as medidas impostas pela Justiça e ser suspeito de ameaçar um membro do Poder Judiciário. A ação, conduzida pelo Núcleo de Monitoramento Eletrônico da região, contou com o apoio de forças de segurança locais e ocorreu sem resistência.

O monitorado, identificado pelas iniciais A. S. V., foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde teve a integridade física preservada, segundo as autoridades. Após a prisão, foi registrado um boletim de ocorrência, e ele permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Penal ressaltou que o monitoramento eletrônico é uma ferramenta essencial para supervisionar pessoas que cumprem penas alternativas e garantir a segurança pública. O caso destaca a atuação integrada entre órgãos de segurança e o Judiciário no controle de medidas judiciais.

Comentários

Continue lendo

Geral

Publicado

58 minutos atrás

em

16 de dezembro de 2025

Por

Seis integrantes da facção foram detidos em Cruzeiro do Sul; grupo é suspeito de tráfico, homicídios, sequestro e “tribunal do crime”

As investigações começaram em agosto de 2024 e apontaram que o grupo atuava de maneira estruturada e permanente, com hierarquia definida e divisão clara de funções. Foto; captada 

Uma operação conjunta das polícias do Acre, Amazonas, Polícia Federal e Gefron resultou na prisão de integrantes da cúpula do Comando Vermelho (CV) que atuavam de forma articulada na região de fronteira entre Acre, Amazonas e Rondônia. A segunda fase da Operação Fênix, deflagrada nesta terça-feira (16), cumpriu seis mandados de prisão preventiva em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

As investigações, iniciadas em agosto de 2024, revelaram uma estrutura hierárquica e permanente da facção, com suspeita de envolvimento em crimes como organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sequestro, tortura, extorsão e homicídios ligados ao chamado “tribunal do crime”.

A operação foi coordenada pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Gefron, vinculado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre. Foto; captada 

Além das prisões, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar. A Justiça também autorizou o afastamento do sigilo telemático dos investigados e determinou seis medidas para o sequestro de veículos utilizados pela organização criminosa.

Segundo o delegado titular da Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul, Heverton Carvalho, a operação representa um avanço significativo no combate ao crime organizado na região de fronteira.

“Essa investigação mostrou a complexidade e a periculosidade dessa facção, que atuava de forma integrada entre diferentes estados. A ação conjunta das forças de segurança foi essencial para retirar de circulação lideranças responsáveis por crimes extremamente violentos”, afirmou.

A Polícia Civil do Acre informou que as investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização criminal dos integrantes do grupo.

A Justiça também autorizou o afastamento do sigilo telemático dos investigados e determinou seis medidas para o sequestro de veículos utilizados pela organização criminosa. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Geral

Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master

Publicado

6 horas atrás

em

16 de dezembro de 2025

Por

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (15) determinar novas diligências envolvendo a investigação que alcançou o banqueiro Daniel Vorcaro, um dos sócios do Banco Master.

O ministro deu prazo de 30 dias para a Polícia Federal (PF) realizar os depoimentos dos investigados e das autoridades do Banco Central que realizaram as investigações.

A PF também poderá requisitar informações aos órgãos envolvidos na investigação e novos pedidos de quebra de sigilo telefônico.

No início deste mês, Toffoli decidiu que a investigação sobre o Banco Master deverá ter andamento no STF, e não mais na Justiça Federal em Brasília. A medida foi tomada diante da citação de um deputado federal nas investigações. Parlamentares têm foro privilegiado na Corte.

Em novembro deste, Vorcaro e outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar a concessão de créditos falsos pelo Banco Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao governo do Distrito Federal. De acordo com as investigações, as fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.

Além de Vorcaro, são investigados os ex-diretores Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Antonio Ribeiro da Silva, além de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco.

Após a prisão, os advogados de Daniel Vorcaro negaram que o banqueiro tentou fugir do país e sustentou que ele sempre se colocou à disposição para contribuir com a apuração dos fatos.

O BRB informou que vai contratar uma auditoria externa para apurar os fatos. O banco também diz que vai apurar possíveis falhas de governança ou dos controles internos.

Comentários

Continue lendo