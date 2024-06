Vigilância Sanitária fecha URGIL em Rio Branco

O governador Gladson Cameli participou, na manhã desta sexta-feira, 14, da sessão solene alusiva ao 61° aniversário do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). O evento ocorreu no Palácio da Justiça, no centro da capital acreana, com a presença dos desembargadores da Corte, sociedade civil e outras autoridades.

Na cerimônia, também ocorreu a outorga da Ordem do Mérito Judiciário, destinada a premiar por mérito pessoal ou profissional ou ações, os que tenham se tornado merecedores do mérito do Poder Judiciário. A honraria é entregue aos que contribuíram com a edificação do Poder Judiciário no Estado do Acre.

“A união entre os poderes Executivo, Judiciário e também o Legislativo é essencial para o sucesso do nosso estado. As pessoas que aqui foram honradas muito contribuem para o fortalecimento do nosso Judiciário, que representa uma democracia forte, levando Justiça a quem mais precisa: o povo acreano. Estamos todos comprometidos socialmente em prol de um Acre cada vez mais próspero e moderno”, disse Cameli, que representa, como chefe de Estado, o Poder Executivo.

Foram agraciados com a mais alta honraria do TJAC o desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Marcos Alaor; o magistrado aposentado e atualmente deputado estadual, Pedro Longo; a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul), Tânia Regina Silva Reckziegel; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), coronel Charles Santos; o reitor do Centro Universitário Uninorte, Fábio Ricardo Leite; e Maria Antônia Moreira Leitão, pelos serviços prestados durante 32 anos dentro do Educandário Santa Margarida.

“Celebramos muitos avanços durante esses 61 anos de Tribunal de Justiça. Deixamos as máquinas de escrever e os processos costurados com agulha e linha, para, hoje termos computadores de última geração e processos totalmente digitais. Avançamos cada vez mais para entregar um bom trabalho aos nossos irmãos que têm sede e fome de justiça. O tribunal agradece a todos que contribuem para o caminhar dessa linda história, que torna a nossa Justiça cada vez mais humana, mais célere, mais fraterna e mais acolhedora”, frisou a desembargadora presidente do TJAC, Regina Ferrari.

O deputado estadual Pedro Longo afirmou que esse é um momento importante em sua carreira, e disse carregar com orgulho e zelo pelo resto de sua vida a honraria a ele concedida.

O coronel do CBMAC, Charles Santos, disse que receber a Honra do Mérito Judiciário é um momento único em sua vida.

“Hoje é um momento ímpar na minha vida, estou extremamente feliz

Agradeço a minha família por ter me apoiado até aqui. Podem contar conosco sempre”, declarou.

