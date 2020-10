Em alusão ao dia mundial da raiva, a equipe da Prefeitura de Brasiléia, através da Vigilância Sanitária, participou do curso de aperfeiçoamento ao controle da raiva em herbívoros e carnívoros, promovido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF).

O curso teve como objetivo capacitar os médicos veterinários do Alto Acre, para realizarem o controle de raiva, bem como aprimorar as técnicas dos profissionais de saúde no processo de captura e vacina dos animais.

O Coordenador da Educação e Saúde e Comunicação Social do IDAF, José Everton de Souza Arruda, falou a respeito.

“Estamos realizando essa capacitação no Alto Acre, para que possamos aperfeiçoar as técnicas de combate à raiva, fazendo essa interligação entre o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal juntamente com a equipe da vigilância sanitária que é responsável pelas vacinas, no conceito de saúde única”, destacou José Everton.

