Vigilância informa que foram registrados 73 novos casos de coronavírus nesta terça, 10

O governo do estado divulgou no Diário Oficial desta terça-feira, 10, a publicação mensal referente aos repasses feitos aos municípios referentes a arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferência por estes recebidos, pertencentes aos Municípios. Os recursos são do Fundeb, do ICMS e do IPVA.

Rio Branco com mais de R$ 21,5 milhões, Cruzeiro do Sul com R$ 4,5 milhões e Brasileia com quase R$ 2 milhões são os municípios que mais receberam recursos. Já Jordão com pouco mais de R$ 575 mil, Porto Walter com R$ 679 mil reias e Santa Rosa do Purus com R$ 557 mil receberam os menores recursos.

Confira abaixo quanto cada município recebeu no último mês de dezembro:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários