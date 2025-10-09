fbpx
Acre

Vigas da ponte sobre o Rio Tarauacá são demolidas e terão que ser refeitas

39 minutos atrás

Obra de extensão da ponte na BR-364, orçada em mais de R$ 8 milhões, será concluída apenas em 2026 após erro na execução de vigas

As vigas da obra de extensão da ponte sobre o Rio Tarauacá, na BR-364, estão sendo demolidas e precisarão ser reconstruídas. A intervenção, que tem investimento superior a R$ 8 milhões, começou em março de 2024 e tinha previsão de conclusão em um ano, mas o prazo foi adiado para março de 2026.

A ampliação da ponte — de 70 metros — tem como objetivo evitar novos desbarrancamentos na cabeceira erguida de forma “curta” em uma curva do rio, durante a obra original, em 2011. Motoristas que passam pelo local têm se surpreendido com a demolição. “Começaram a fazer, deixaram pela metade, derrubaram, estão desmanchando tudo. Agora, em vez de terminar, estão terminando de quebrar com tudo”, relatou um motorista em vídeo.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a fiscalização detectou que quatro vigas não atingiram a qualidade mínima exigida, o que levou à necessidade de demolição e reconstrução das peças. Cada viga mede 35 metros, e o custo da correção será arcado integralmente pela Construtora Matera Engenharia, sediada no Rio Grande do Norte.

Segundo o superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, a decisão foi tomada para garantir a qualidade da obra. “A gente não ia deixar a obra ficar com umas vigas que não estavam passando. A responsabilidade é nossa e sabemos da importância dessa ponte. A empresa já demoliu quase todas as quatro vigas e vai iniciar a reconstrução. Se Deus quiser, concluímos tudo até março ou abril de 2026”, afirmou.

Além das quatro vigas condenadas, a Matera será responsável por fabricar outras cinco novas vigas para o prolongamento. O investimento inicial da intervenção é de R$ 8,4 milhões.

A ponte original, inaugurada em 2011, teve a cabeceira desmoronada em 2014 e novamente em 2022, passando por vários reparos paliativos. O prolongamento de 70 metros no sentido Rio Branco/Tarauacá é considerado uma solução definitiva para o problema da ponte construída em local inadequado.

Um relatório do Dnit de 2016 apontou que a estrutura deveria ter sido erguida a jusante da curva maior do rio, e não a montante, como ocorreu. No total, o governo estadual e a União já investiram mais de R$ 245 milhões em obras de pontes sobre os rios Purus, Tarauacá, Envira, Diabinho e Juruá.

Acre

Rio Acre apresenta leve aumento, mas segue longe da cota de alerta, informa Defesa Civil

7 minutos atrás

9 de outubro de 2025

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

O nível do Rio Acre registrou uma pequena elevação nesta quinta-feira, 09, alcançando 2,08 metros às 5h16, conforme dados divulgados pela Defesa Civil de Rio Branco. Apesar da leve subida, o manancial permanece muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14,00 metros.
De acordo com o boletim, não houve registro de chuva nas últimas 24 horas, o índice pluviométrico ficou em 0,00 milímetro. A medição foi acompanhada pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Acre

Quinta-feira será de sol forte e calor em todo o Acre

12 minutos atrás

9 de outubro de 2025

Massa de ar polar mantém o tempo firme e sem chuva; umidade do ar deve cair durante a tarde

A quinta-feira (9) será de tempo firme, quente e ensolarado em todas as regiões do Acre, com temperaturas elevadas durante o dia e clima mais ameno à noite, segundo o portal O Tempo Aqui. Uma massa de ar polar mantém o tempo ventilado e estável em grande parte do estado e também alcança áreas de Rondônia, sul do Amazonas, Mato Grosso, Bolívia e selva peruana.

De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva em nenhuma microrregião acreana. No entanto, a umidade relativa do ar deve atingir níveis baixos à tarde, o que exige atenção redobrada com a hidratação e a exposição prolongada ao sol.

Leste e sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo segue seco e ensolarado, com ventos fracos a moderados vindos do sudeste.

  • Umidade mínima: entre 25% e 35% à tarde

  • Umidade máxima: entre 80% e 90% ao amanhecer

Centro e oeste do Acre

Em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o dia será de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os ventos sopram de forma fraca, com rajadas ocasionais vindas do sul.

  • Umidade mínima: entre 40% e 50% à tarde

  • Umidade máxima: entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia

Temperaturas previstas

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 31°C e 33°C.

  • Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 18°C e 20°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Tarauacá e Feijó: mínimas entre 19°C e 21°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 20°C e 22°C; máximas entre 32°C e 34°C.

Acre

Acre sedia 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo durante três dias com entrada gratuita

24 minutos atrás

9 de outubro de 2025

O céu do Acre será palco de um espetáculo de adrenalina e técnica durante o 6º Encontro Nacional de Aeromodelismo, que acontece nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, das 8h às 18h. O evento, com entrada gratuita para o público, promete encantar apaixonados por aviação, curiosos e famílias inteiras com demonstrações acrobáticas e muita emoção.

A programação reúne pilotos de todo o Brasil, que irão exibir suas habilidades em manobras de precisão com modelos realistas, em uma celebração que une convivência, troca de experiências e a paixão pelo aeromodelismo. O público poderá acompanhar as apresentações com narração animada de Carlão, além de aproveitar uma estrutura completa de apoio, segurança e organização.

O encontro também reserva espaço para iniciantes e visitantes, que terão a oportunidade de conhecer mais sobre o esporte e interagir com os pilotos

Os pilotos sem registro BRA, da Confederação Brasileira de Aeromodelismo (COBRA), deverão pagar uma taxa de R$ 50,00 no momento do credenciamento.

A realização é do Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), com apoio da Confederação Brasileira de Aeromodelismo.

 

