Vigas da ponte sobre o Rio Tarauacá são demolidas e terão que ser refeitas

Obra de extensão da ponte na BR-364, orçada em mais de R$ 8 milhões, será concluída apenas em 2026 após erro na execução de vigas

As vigas da obra de extensão da ponte sobre o Rio Tarauacá, na BR-364, estão sendo demolidas e precisarão ser reconstruídas. A intervenção, que tem investimento superior a R$ 8 milhões, começou em março de 2024 e tinha previsão de conclusão em um ano, mas o prazo foi adiado para março de 2026.

A ampliação da ponte — de 70 metros — tem como objetivo evitar novos desbarrancamentos na cabeceira erguida de forma “curta” em uma curva do rio, durante a obra original, em 2011. Motoristas que passam pelo local têm se surpreendido com a demolição. “Começaram a fazer, deixaram pela metade, derrubaram, estão desmanchando tudo. Agora, em vez de terminar, estão terminando de quebrar com tudo”, relatou um motorista em vídeo.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a fiscalização detectou que quatro vigas não atingiram a qualidade mínima exigida, o que levou à necessidade de demolição e reconstrução das peças. Cada viga mede 35 metros, e o custo da correção será arcado integralmente pela Construtora Matera Engenharia, sediada no Rio Grande do Norte.

Segundo o superintendente do Dnit no Acre, Ricardo Araújo, a decisão foi tomada para garantir a qualidade da obra. “A gente não ia deixar a obra ficar com umas vigas que não estavam passando. A responsabilidade é nossa e sabemos da importância dessa ponte. A empresa já demoliu quase todas as quatro vigas e vai iniciar a reconstrução. Se Deus quiser, concluímos tudo até março ou abril de 2026”, afirmou.

Além das quatro vigas condenadas, a Matera será responsável por fabricar outras cinco novas vigas para o prolongamento. O investimento inicial da intervenção é de R$ 8,4 milhões.

A ponte original, inaugurada em 2011, teve a cabeceira desmoronada em 2014 e novamente em 2022, passando por vários reparos paliativos. O prolongamento de 70 metros no sentido Rio Branco/Tarauacá é considerado uma solução definitiva para o problema da ponte construída em local inadequado.

Um relatório do Dnit de 2016 apontou que a estrutura deveria ter sido erguida a jusante da curva maior do rio, e não a montante, como ocorreu. No total, o governo estadual e a União já investiram mais de R$ 245 milhões em obras de pontes sobre os rios Purus, Tarauacá, Envira, Diabinho e Juruá.

