O Departamento de Pando, na Bolívia, tem uma população estimada em cerca de 48 mil habitantes. Desde que a pandemia do coronavírus chegou a Cobija, na fronteira do Acre, a população do país vizinho seguiu as ordens de confinamento impostas pela política boliviana. Resultado disso é que há 26 dias a cidade não registra nenhum novo caso de contaminação de Covid-19. Enquanto isso, os indicadores das cidades de Brasileia e Epitaciolândia apontam que, ao levar uma vida normal em meio à pandemia, o aumento de contaminação só vem se intensificando a cada dia.

Nas ruas de Cobija não se vê nenhuma movimentação que não seja de policiais evitando a circulação de algumas poucas pessoas. As imagens foram captadas pela equipe de reportagem da TV Gazeta e transmitidas no programa Gazeta Alerta de hoje. A maior parte das vias ficou deserta durante a pandemia. Do lado acreano, ainda é costumeira a aglomeração de pessoas nas ruas, em bancos e sem o uso de máscaras, que é de uso obrigatório conforme decreto governamental.

Comentários