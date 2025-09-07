VÍDEOS: Mulher morre e dois ficam gravemente feridos após carro capotar em Senador Guiomard

O acidente ocorreu na noite deste sábado (6), no km 40 da BR-364, quando o veículo em que a família viajava capotou várias vezes após bater em um buraco na pista.

Uma mulher identificada como Maria Alexandrina Mosquera, de 43 anos, morreu, e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente registrado na noite deste sábado (6), no km 40 da BR-364, em Senador Guiomard, interior do Acre.

Segundo testemunhas, o carro modelo Tucson, de cor cinza e placa FVP-5D06, seguia no sentido Rio Branco/Porto Velho quando bateu em um buraco na rodovia. Com o impacto, o motorista Juan Quispe Cano, 43, perdeu o controle da direção e o veículo capotou várias vezes.

Apesar do uso de cinto de segurança, os ocupantes permaneceram presos ao interior do carro, que ficou completamente destruído. Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Juan sofreu fratura exposta no punho esquerdo, corte profundo na cabeça e traumatismo cranioencefálico moderado, sendo encaminhado pela equipe de Plácido de Castro. Já Sônia Pfuro Candenas, de 38 anos e grávida de três meses, foi levada pela ambulância da Vila Campinas após sofrer fratura na bacia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo de Alexandrina das ferragens e limpar a pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área, enquanto a perícia e o Instituto Médico Legal (IML) providenciaram a remoção do corpo.

De acordo com testemunhas, a família, de nacionalidade peruana, estava de saída do Acre com destino a São Paulo.

