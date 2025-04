VÍDEOS: Monitorado por tornozeleira eletrônica é baleado na cabeça em tentativa de homicídio no Segundo Distrito

Vítima de 24 anos foi executada com dois tiros na frente de familiares; PM encontrou várias cápsulas no local e suspeito permanece foragido

RIO BRANCO – Diego Feitosa Sampaio, 24 anos, que cumpre medida judicial com tornozeleira eletrônica, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (2) na Travessa da Felicidade, no bairro Recanto dos Buritis (2° Distrito). Testemunhas relataram que o criminoso – ainda não identificado – ordenou que Diego colocasse as mãos na cabeça antes de efetuar os disparos.

Detalhes da ação criminosa:

– Primeiro tiro atingiu a perna, causando fratura

– Segundo disparo acertou a cabeça na frente de idosos da família

– Samu encontrou a vítima em estado gravíssimo com múltiplos ferimentos

A Polícia Militar do 2° Batalhão isolou a cena do crime, onde foram coletadas diversas cápsulas de munição. As buscas pelo executor foram infrutíferas. O caso está sendo investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e posteriormente seguirá para a DHPP.

O ataque ocorre em meio a uma onda de violência no estado, sendo o segundo caso grave envolvendo monitorados eletrônicos neste ano. A Secretaria de Segurança Pública ainda não se manifestou sobre possíveis relações com facções criminosas ou retaliações.

Diego foi encaminhado em estado crítico ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Familiares afirmam que não conhecem motivação para o ataque. A tornozeleira eletrônica pode fornecer dados cruciais para a investigação sobre os movimentos da vítima antes do crime.

