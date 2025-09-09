Flash
Vídeos: Mais um acidente em cruzamento de Brasiléia deixa motociclista ferido
Local é conhecido por “ponto cego” e moradores pedem medidas urgentes de segurança no trânsito
Na manhã desta terça-feira (9), um novo acidente foi registrado no cruzamento das ruas Manoel Ribeiro e Pedro Pereira, no Bairro Raimundo Chaar, em Brasiléia, área onde estão localizados o Fórum da Comarca e o Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar.
Um motociclista, que conduzia uma Honda de placa OVG7D82, foi atingido por um Fiat, placa HEW6A34, que avançou sobre a preferencial. Imagens mostram que a vítima trafegava no sentido ginásio quando foi surpreendida pelo carro, sendo arrastada por alguns metros.
Socorrido inicialmente por um estudante de medicina que passava pelo local, o motociclista recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar. O motorista do veículo permaneceu no local para prestar socorro e esclarecimentos às autoridades. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.
Cruzamento já registrou outros acidentes
Segundo moradores, o ponto é considerado de risco por conta da baixa visibilidade causada por muros e paredes no entorno. Em outro acidente recente, um oficial do Corpo de Bombeiros também foi atingido por uma motociclista que desrespeitou a preferencial.
A recorrência dos casos será levada à Câmara Municipal, onde vereadores devem solicitar à prefeitura a instalação de sinalização mais visível ou quebra-molas para reduzir a incidência de acidentes.
Alta incidência de ocorrências com motos
Somente neste fim de semana, vários acidentes envolvendo motociclistas foram registrados na região de fronteira, alguns com consequências graves, como fraturas, amputações e internações. Autoridades locais pretendem reforçar campanhas educativas de prevenção no trânsito.
Jornalista que é dirigente do MDB no Acre questiona definição de golpe em julgamento do STF
Comunicador afirma que processo carece de provas materiais e representa “caça às bruxas” que ameaça garantias democráticas
Em vídeo, o jornalista Wiliandro Derze, posicionou-se sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Ele argumenta que o processo no Supremo Tribunal Federal (STF) vai além das pessoas e coloca em xeque um conceito fundamental: a definição real de um golpe de Estado. Para Derze, a narrativa em construção é perigosa e distante da história.
Derze enfatiza ausência de provas materiais destacando a gravidade da acusação de golpe, e aponta a falta de provas materiais, como documentos ou gravações, que comprovem um plano concreto de tomar o poder ilegitimamente.
Conforme o jornalista, as discussões no Palácio do Planalto giravam em torno de instrumentos constitucionais, como estado de defesa, sem que resultassem em ações efetivas fora da legalidade.
De acordo com Wiliandro, o ministro Alexandre de Moraes, acumulou os papéis de acusador, vítima e juiz. Derze define o processo como uma “caça às bruxas” que criminaliza intenções e, ao remover garantias legais, representaria o verdadeiro golpe à democracia.
Veja vídeo; Briga com terçado deixa dois homens feridos em Xapuri
Confronto foi registrado por câmera de segurança; vítimas foram socorridas pelos Bombeiros e levadas ao hospital da cidade
Duas pessoas ficaram feridas em uma briga com terçado na noite desta segunda-feira (8), em Xapuri, município distante cerca de 188 km de Rio Branco. O caso ocorreu por volta das 20h e foi registrado por uma câmera de segurança.
As imagens mostram os dois homens, ainda não identificados, se agredindo com o facão enquanto cruzavam a rua até caírem em um quintal. Pessoas próximas chegaram a se aproximar, mas não intervieram por medo de serem atingidas.
Durante a confusão, um dos envolvidos, aparentemente mais jovem, sofreu um ferimento profundo no antebraço direito, saindo correndo e perdendo muito sangue. O outro homem, que aparenta ser mais velho, recebeu golpes na região da cabeça.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, onde receberam atendimento médico.
O caso segue sob investigação das autoridades locais, que devem apurar a motivação da briga e identificar os envolvidos.
