Vídeos: Mais um acidente em cruzamento de Brasiléia deixa motociclista ferido

Local é conhecido por “ponto cego” e moradores pedem medidas urgentes de segurança no trânsito

Na manhã desta terça-feira (9), um novo acidente foi registrado no cruzamento das ruas Manoel Ribeiro e Pedro Pereira, no Bairro Raimundo Chaar, em Brasiléia, área onde estão localizados o Fórum da Comarca e o Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar.

Um motociclista, que conduzia uma Honda de placa OVG7D82, foi atingido por um Fiat, placa HEW6A34, que avançou sobre a preferencial. Imagens mostram que a vítima trafegava no sentido ginásio quando foi surpreendida pelo carro, sendo arrastada por alguns metros.

Socorrido inicialmente por um estudante de medicina que passava pelo local, o motociclista recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar. O motorista do veículo permaneceu no local para prestar socorro e esclarecimentos às autoridades. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.

Cruzamento já registrou outros acidentes

Segundo moradores, o ponto é considerado de risco por conta da baixa visibilidade causada por muros e paredes no entorno. Em outro acidente recente, um oficial do Corpo de Bombeiros também foi atingido por uma motociclista que desrespeitou a preferencial.

A recorrência dos casos será levada à Câmara Municipal, onde vereadores devem solicitar à prefeitura a instalação de sinalização mais visível ou quebra-molas para reduzir a incidência de acidentes.

Alta incidência de ocorrências com motos

Somente neste fim de semana, vários acidentes envolvendo motociclistas foram registrados na região de fronteira, alguns com consequências graves, como fraturas, amputações e internações. Autoridades locais pretendem reforçar campanhas educativas de prevenção no trânsito.

