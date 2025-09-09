fbpx
Vídeos: Mais um acidente em cruzamento de Brasiléia deixa motociclista ferido

Publicado

2 horas atrás

em

Acidente entre moto e carro ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 9

Local é conhecido por “ponto cego” e moradores pedem medidas urgentes de segurança no trânsito

Na manhã desta terça-feira (9), um novo acidente foi registrado no cruzamento das ruas Manoel Ribeiro e Pedro Pereira, no Bairro Raimundo Chaar, em Brasiléia, área onde estão localizados o Fórum da Comarca e o Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar.

Um motociclista, que conduzia uma Honda de placa OVG7D82, foi atingido por um Fiat, placa HEW6A34, que avançou sobre a preferencial. Imagens mostram que a vítima trafegava no sentido ginásio quando foi surpreendida pelo carro, sendo arrastada por alguns metros.

Condutor da moto ficou ferido após ser surpreendido pelo carro que avançou na preferencial do cruzamento.

Socorrido inicialmente por um estudante de medicina que passava pelo local, o motociclista recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar. O motorista do veículo permaneceu no local para prestar socorro e esclarecimentos às autoridades. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.

Cruzamento já registrou outros acidentes

Segundo moradores, o ponto é considerado de risco por conta da baixa visibilidade causada por muros e paredes no entorno. Em outro acidente recente, um oficial do Corpo de Bombeiros também foi atingido por uma motociclista que desrespeitou a preferencial.

A recorrência dos casos será levada à Câmara Municipal, onde vereadores devem solicitar à prefeitura a instalação de sinalização mais visível ou quebra-molas para reduzir a incidência de acidentes.

Alta incidência de ocorrências com motos

Somente neste fim de semana, vários acidentes envolvendo motociclistas foram registrados na região de fronteira, alguns com consequências graves, como fraturas, amputações e internações. Autoridades locais pretendem reforçar campanhas educativas de prevenção no trânsito.

Veja vídeo abaixo:

Jornalista que é dirigente do MDB no Acre questiona definição de golpe em julgamento do STF

Publicado

4 horas atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Jornalista Wiliandro Derze, posicionou-se sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

Comunicador afirma que processo carece de provas materiais e representa “caça às bruxas” que ameaça garantias democráticas

Em vídeo, o jornalista Wiliandro Derze, posicionou-se sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Ele argumenta que o processo no Supremo Tribunal Federal (STF) vai além das pessoas e coloca em xeque um conceito fundamental: a definição real de um golpe de Estado. Para Derze, a narrativa em construção é perigosa e distante da história.

Derze enfatiza ausência de provas materiais destacando a gravidade da acusação de golpe, e aponta a falta de provas materiais, como documentos ou gravações, que comprovem um plano concreto de tomar o poder ilegitimamente.

Conforme o jornalista, as discussões no Palácio do Planalto giravam em torno de instrumentos constitucionais, como estado de defesa, sem que resultassem em ações efetivas fora da legalidade.

De acordo com Wiliandro, o ministro Alexandre de Moraes, acumulou os papéis de acusador, vítima e juiz. Derze define o processo como uma “caça às bruxas” que criminaliza intenções e, ao remover garantias legais, representaria o verdadeiro golpe à democracia.

Veja vídeo; Briga com terçado deixa dois homens feridos em Xapuri

Publicado

14 horas atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Screenshot

Confronto foi registrado por câmera de segurança; vítimas foram socorridas pelos Bombeiros e levadas ao hospital da cidade

Duas pessoas ficaram feridas em uma briga com terçado na noite desta segunda-feira (8), em Xapuri, município distante cerca de 188 km de Rio Branco. O caso ocorreu por volta das 20h e foi registrado por uma câmera de segurança.

Um dos envolvidos sofreu vários cortes na cabeça.

As imagens mostram os dois homens, ainda não identificados, se agredindo com o facão enquanto cruzavam a rua até caírem em um quintal. Pessoas próximas chegaram a se aproximar, mas não intervieram por medo de serem atingidas.

Durante a confusão, um dos envolvidos, aparentemente mais jovem, sofreu um ferimento profundo no antebraço direito, saindo correndo e perdendo muito sangue. O outro homem, que aparenta ser mais velho, recebeu golpes na região da cabeça.

Segundo envolvido aparece correndo momentos depois com um grande corte no braço direito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, onde receberam atendimento médico.

O caso segue sob investigação das autoridades locais, que devem apurar a motivação da briga e identificar os envolvidos.

Prefeitura de Rio Branco alerta para aumento de casos de covid, reforça rede e orienta população

Publicado

17 horas atrás

em

8 de setembro de 2025

Por

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu a Nota de Alerta Nº 04/2025 sobre o aumento de casos confirmados de covid-19 no município. Durante a semana epidemiológica 35, entre os dias 24 e 30 de agosto, registrou-se 19 casos confirmados. Isso corresponde a um crescimento de 90% em comparação à semana epidemiológica anterior, com 10 casos confirmados. Os idosos foram o grupo mais atingido durante esse período.
Até a 35ª semana epidemiológica em 2025, foram registrados 1.855 casos confirmados de covid em Rio Branco, com 255 casos suspeitos na última semana. Até a última atualização, a maioria dos casos confirmados tinham entre 40 a 49 anos, com 375 casos confirmados, seguido de 349 casos de pacientes com idade entre 30 e 39 anos.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, afirma que a rede de atenção básica está preparada para receber a população e reforça cuidados simples, mas que podem fazer diferença. “A atenção deve ser redobrada sobre esse vírus que, atualmente, vem sendo controlado. A vacinação em dia e cuidados diários na rotina, como a utilização de máscara e álcool nas mãos é de suma importância para manter a segurança, principalmente da população mais sensível, como idosos e pessoas com comorbidades. Temos reforçado continuamente nossa rede, com medidas estruturantes e reforço de pessoal”.
Quando procurar a UBS e quando procurar a UPA
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de procurar o serviço adequado de saúde:
•Unidade Básica de Saúde (UBS): indicada para casos leves, como sintomas iniciais de síndrome gripal (febre baixa, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça leve), para testagem de covid-19, acompanhamento médico e orientações. Nas UBSs também é possível atualizar a vacinação contra a covid-19.
•Unidade de Pronto Atendimento (UPA): indicada para casos moderados a graves, quando houver sinais de alerta como febre persistente por mais de três dias, falta de ar ou dificuldade para respirar, dor no peito, confusão mental, fraqueza intensa ou sinais de desidratação. Nestes casos, é essencial buscar atendimento imediato.
Medidas de prevenção recomendadas
•Utilizar máscaras em locais fechados ou com aglomeração;
•Frequente higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%;
•Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
•Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
•Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
•Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;
•Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;
•Manter os ambientes bem ventilados;
•Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de Síndrome Gripal;
•Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos;
•Buscar atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis com a doença.
O prefeito Tião Bocalom destacou o compromisso da gestão com a saúde da população: “Estamos atentos ao crescimento dos casos de covid-19 em Rio Branco e atuando de forma responsável para garantir atendimento de qualidade à nossa população. Reforçamos as equipes de saúde, fortalecemos nossas unidades e seguimos orientando a população sobre prevenção. A pandemia nos ensinou muito e, com união, vamos continuar protegendo a vida dos rio-branquenses.”

