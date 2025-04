Vídeos: Jovem sofre traumatismo craniano após grave acidente de moto em ramal de Rio Branco

O governo do Acre já executou já executou 66,6% dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) previstos para o Acre até 2026, segundo matéria publicada na última terça-feira, 15, pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo Federal, com informações da Casa Civil da Presidência da República.

Dos R$ 3,5 bilhões estimados, R$ 2,35 bilhões foram aplicados em obras e projetos em andamento no estado. Além disso, outros R$ 620 milhões estão programados para o período pós-2026, totalizando R$ 4,1 bilhões em ações voltadas para o desenvolvimento regional.

Segundo os dados apresentados, no Acre, existem 206 empreendimentos listados no Novo PAC. Desses, 36 já foram entregues e concluídos até o fim de 2024. Estão na lista veículos de transporte escolar, unidades do Samu para renovação de frota, quadras esportivas, construção e reforma de escolas e universidades, investimentos nos aeroportos de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul e manutenção e restauração de rodovias. Os empreendimentos estão distribuídos nos 22 municípios.

Na ocasião da divulgação dos dados, o secretário especial do Novo PAC na Casa Civil da Presidência da República, Maurício Muniz, afirmou: “Estamos em diálogo constante com os estados e municípios para que estes empreendimentos – realizados com recursos federais, mas com gestão local – ganhem mais agilidade em sua execução. Para tanto, é importante o diálogo, principalmente, com as prefeituras e governos estaduais para que os empreendimentos avancem e sejam entregues.”

Os dados foram atualizados no portal oficial do Novo PAC com informações até dezembro de 2024.

Novo PAC

O Novo PAC contempla obras de infraestrutura e desenvolvimento social em todo o país. No Acre, os investimentos visam impulsionar setores estratégicos, como transporte, energia, educação e saúde. As ações em andamento refletem o compromisso do governo federal com o crescimento sustentável da região Norte.

Luz para Todos

Até dezembro de 2024, mais de 1,7 mil famílias deixaram a pobreza energética até dezembro de 2024 graças ao Luz para Todos em municípios como Feijó, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Mâncio Lima, Jordão e Tarauacá.

Outras 25 obras no estado estão em fase de execução, 23 em fase de licitação e/ou leilão, e 122 na etapa de ações preparatórias, como contratação, estudo, projeto de engenharia e licenciamento ambiental.

Minha Casa, Minha Vida

Na área de habitação, há um total de 3.573 unidades do Minha Casa, Minha Vida destinadas ao Acre, entre selecionadas, em obras e entregues.

Em 2025, o governo do Acre, sob a liderança do governador Gladson Camelí, intensificou suas ações no programa Minha Casa, Minha Vida, visando reduzir o déficit habitacional no estado. Foram construídas unidades habitacionais até o final de 2024, com destaque para a construção de 192 apartamentos no bairro Calafate, em Rio Branco.

Além disso, o governo estadual investiu em municípios com até 50 mil habitantes, como Tarauacá, Feijó, Assis Brasil e Plácido de Castro, garantindo a construção de 125 casas com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).

Essas iniciativas não apenas proporcionam moradia digna à população, mas também impulsionam a economia local, com a criação de postos de trabalho diretos e indiretos no estado durante a execução do programa.

Trabalho para Cuidar das Pessoas

Além de recursos como do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e outras fontes federais, é fundamental ressaltar que o Governo do Estado do Acre também tem feito sua parte, com investimentos próprios significativos em obras públicas. Essa contrapartida estadual é o que permite tirar projetos do papel e garantir que eles avancem de forma concreta.

O titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, destacou o direcionamento dos recursos, e afirmou que todo estado está sendo contemplado. “O governador Gladson Camelí se empenha integralmente para melhorar a vida das pessoas, e para isso o governo tem aplicado recursos para avançarmos nas obras em todos os municípios. Diante do investimento do PAC, o Estado tem fortalecido as estruturas de diversos setores, tais como, Cultura, Educação, Esporte, Saúde e Segurança Pública, para levar mais dignidade e conforto para servidores e usuários dos serviços. Contando apenas as execuções sob responsabilidade da Seop, concluímos e entregamos na gestão atual, iniciada em 2023, mais de cem obras ou serviços estruturais, e até o final de 2026 manteremos essa média.”

“Concomitantemente, o governo tem gerado oportunidades de trabalho para milhares de operários da construção civil, valorizando a mão de obra local. As obras estruturantes da Nova Maternidade Marieta Messias Cameli, Complexo Viário da Avenida Ceará e Orla do Quinze, contribuem fortemente, assim como os serviços de manutenção, revitalização e adequação nos prédios públicos”, concluiu o gestor da Seop.

De acordo com dados da SEOP, estão em execução atualmente mais de R$ 238 milhões em obras públicas. Apesar de boa parte desse valor vir de transferências e convênios, há uma participação direta do Estado: especialmente no custeio de etapas iniciais dos projetos, como elaboração, licenciamento e processos licitatórios.

Além disso, para obras em fase de licitação, estima-se um investimento adicional de mais de R$ 50 milhões, e outros R$ 106 milhões estão vinculados a projetos em fase de cláusula suspensiva, que também contam com empenho técnico do Estado para sua liberação.

Outro ponto importante é o investimento em manutenções de prédios públicos, que muitas vezes passam despercebidos, mas que são totalmente custeadas com recursos do Estado. Em 2024, já foram investidos quase R$ 7 milhões apenas nessa frente, com a previsão de R$ 10 milhões para 2025: valores que não dependem de repasses federais e demonstram o compromisso direto com a melhoria da infraestrutura pública.

Essas ações mostram que, além de buscar parcerias com o governo federal, o Acre tem aportado recursos próprios, assegurando que as obras avancem com qualidade e no tempo adequado. Em um cenário nacional em que nem sempre os repasses são imediatos ou suficientes, esse esforço estadual é essencial para manter o ritmo de desenvolvimento.

Ao falar das mais de 100 obras e serviços previstos até o fim de 2025, e outras 114 previstas para 2026, é preciso dar visibilidade à presença do Acre como co-financiador e executor direto de políticas públicas por meio da infraestrutura. Afinal, cada real investido com recursos estaduais representa independência, agilidade e compromisso com o bem-estar da população.

O avanço na execução dos investimentos do Novo PAC no Acre demonstra o comprometimento das autoridades locais e federais com o desenvolvimento do estado. As obras em andamento e os recursos programados para os próximos anos são fundamentais para melhorar a infraestrutura, gerar empregos e promover o bem-estar da população acreana.

