VÍDEOS: Idoso de 67 anos é atropelado na Estrada da Borracha, em Xapuri

Gleisson de Souza Barbosa, de 39 anos, foi detido no Ramal do Itucumã; veículo usado nos crimes foi encontrado escondido em residência.

Policiais Militares do 2° Batalhão prenderam, na manhã deste domingo (9), Gleisson de Souza Barbosa, de 39 anos, suspeito de envolvimento nos ataques criminosos ocorridos na Travessa do Pescador, no bairro Belo Jardim, e na Travessa Mateus, no bairro Santa Inês, em Rio Branco. Os ataques resultaram em quatro pessoas feridas a tiros, incluindo uma criança de 1 ano e 4 meses.

A prisão ocorreu no Ramal do Itucumã, no bairro Santa Maria, após patrulhamento da polícia em busca do veículo utilizado nos crimes. Um transeunte informou às autoridades sobre um carro vermelho coberto com lençóis dentro de uma residência, em uma tentativa de esconder o veículo. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram que se tratava do automóvel usado nos ataques.

Durante a abordagem, um jovem na residência se recusou a colaborar, mas os agentes identificaram o proprietário da casa, um ex-vigilante. Ele alegou que estava trabalhando como motorista de aplicativo clandestino quando foi rendido por cinco homens armados, forçado a dirigir até os bairros Belo Jardim e Santa Inês, onde os criminosos cometeram os disparos. No entanto, o suspeito não soube informar onde teria sido rendido e não acionou o número de emergência 190 após se livrar dos criminosos, levantando suspeitas sobre sua versão dos fatos.

A investigação segue em andamento em parceria com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Gleisson Barbosa e o veículo apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais.

A polícia busca identificar e prender os demais envolvidos nos ataques.

