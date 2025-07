VÍDEOS: Gari é baleado nas pernas durante serviço em Brasiléia; polícia investiga tentativa de homicídio

Populares no mirante se assustaram com a manobra repentina; aeronave pousou em segurança na segunda tentativa

Um avião da Azul Linhas Aéreas, modelo Airbus, precisou arremeter durante a aproximação para pouso no aeroporto de Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (18). A aeronave, que vinha de Belo Horizonte (MG), foi surpreendida por ventos fortes que impediram o pouso na primeira tentativa.

O piloto se aproximava pela cabeceira 06, mas, ao perceber a instabilidade, acionou os motores em plena potência para ganhar altitude, realizando o procedimento de arremetida. A manobra causou apreensão nas pessoas que assistiam à chegada do voo do mirante do aeroporto.

A arremetida é considerada um procedimento padrão e seguro da aviação, realizado quando o piloto avalia que não há condições ideais para o pouso. Após o novo circuito de aproximação, o avião conseguiu aterrissar normalmente e sem intercorrências.

Apesar do susto, o voo prosseguiu com os trâmites habituais no terminal aéreo da capital acreana.

