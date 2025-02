Vídeos; DNIT libera tráfego de pedestres e veículos leves em trecho da BR-364, em Tarauacá

Passagem no Igarapé Folgoso foi liberada após menos de 24 horas de isolamento; caminhões e veículos pesados ainda aguardam liberação.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou, em menos de 24 horas, o tráfego de pedestres, motos e veículos de pequeno porte no trecho da BR-364 que havia sido interditado no Igarapé Folgoso, no bairro Corcovado, em Tarauacá. A medida, anunciada pela Superintendência Regional do DNIT, desafogou o trânsito na região, que ainda concentra caminhões e veículos pesados aguardando liberação.

O engenheiro Marivaldo Almeida, responsável pelos trabalhos do DNIT no local, afirmou que a equipe continua atuando no ritmo acelerado para garantir a segurança da via. “Continuaremos no mesmo ritmo de trabalho até que seja seguro liberar a passagem aos demais veículos”, destacou.

A interdição ocorreu após o rompimento de um bueiro devido ao grande volume de água causado pelas chuvas intensas na região. A rápida resposta do DNIT foi elogiada pela população, que aguarda a liberação total do tráfego para a normalização do fluxo na rodovia.

Enquanto isso, os motoristas de veículos pesados devem redobrar a atenção e seguir as orientações das equipes no local. A expectativa é que, em breve, o tráfego seja completamente restabelecido, garantindo a segurança de todos os usuários da BR-364.

