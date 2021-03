Marcus José e Assessoria

No dia (terça), 23 de março de 2021, às 8h, no Plenário Laudemiro Carlos Barroso aconteceu a quarta sessão ordinária da câmara de vereadores de Brasileia 2021, evento transmitido ao vivo, pelo jornal oaltoacre.com via fecabook.

Na Sessão Ordinária de terça-feira (23) os Vereadores fizeram uso da palavra no grande expediente do dia.

Em seus pronunciamento feito no horário reservado aos oradores, os vereadores informaram em plenário sobre sua vereança, dos projetos da administração municipal, estadual e federal, onde foi protocolada na Casa.

Confira o que disse os vereadores Jorge André, Marquinhos Tibúrcio, Rogerio Pontes, presidente Arlete Amaral, Marinete Mesquita, Reinaldo Gadelha















